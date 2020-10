Pertunmaa viettää satumaista viikkoa: Peikot heittäytyvät sadunkertojiksi

0

Pertunmaalla viime vuosisadan alussa syntynyt Maila Paloheimo olisi halunnut nähdä tämän: Hänen kirjoittamansa Kultainen omena-kirjan neljä satua luetaan videolle kaiken kansan nähtäviksi ja kuultaviksi.

Ja tuskin osasi kirjailija Paloheimo aavistaa, että hänen satunsa lukijoita ovat Pertunmaan kunnan työntekijät, jotka ovat ryhmittyneet Peruveden peikoiksi.

Neljä digitaalista satutuntia on nähtävissä Pertunmaan kunnan verkkosivuilla ensi viikolla.

Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Pertunmaalla on ensi viikolle koottu laajempi tapahtumien sarja, joka sisältää näyttelyjä ja ilmaisia yleisötapahtumia.

Kunnantalolla on lastenkulttuurikeskus Verson tuottama Verraton vekotin-näyttely. Toiminnallisessa näyttelyssä esitellään tulevaisuuden energiaratkaisuja, joten lapset pääsevät leikkimään esimerkiksi valolla kulkevalla autolla.

Verso on kuntien muodostama, lasten kulttuuria tuottava verkosto, johon Pertunmaa on liittymässä ensi vuoden alusta. Kunta saa Verson kautta muun muassa näyttelyjä, materiaaleja, asiantuntijapalveluja ja tapahtumia lapsille.

Lisäksi kunnan kulttuurituottaja Satu Liikkanen on laatinut koulujen käyttöön kulttuurikasvatussuunnitelman, joka sisältää muun muassa vierailuja ja työpajoja.

Pertunmaan kirjastolla on viikon ajan näyttely Peppi Pitkätossu-kirjoista sekä keskiviikkona Satuja valkokankaalta-tapahtuma.

Kuortin kirjastolla puolestaan on nuorten peli-ilta satuteemalla torstaina. Yhtenäiskoulun luokat 1.-6. osallistuvat satupolulle.

Perjantaina on nuorisotalolla Maddaleenan Show päiväkodeille sekä koulujen alaluokille.

Päätapahtumassa perjantai-iltana on luvassa valoa, tulta ja tarinan taikaa. Torilla on nähtävillä sirkustaiteilijan valovannenumeroi, tuliesitys, Humppapallon karvamatojahti sekä MLL:n lettumyyntiä.

MLL:n lisäksi apuna tapahtumien järjestelyissä on toiminut Pertunmaan kappeliseurakunta.