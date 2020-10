Metsästys alkoi – korona pisti peijaiset jäihin

0

Mäntyharjun ja Hirvensalmen alueella jäävät hirvipeijaiset tältä syksyltä väliin. Suomen Metsästäjäliiton ja MTK:n suositusten mukaisesti vältetään joukkokokoontumisia, joiksi hirvipeijaisetkin voidaan perustellusti laskea.

Myös syksyn seuruejahteihin on saatu ohjeistusta liittyen koronapandemiaan ja painopisteinä on, kuten THL:n yleisohjeistuksessakin, hygienia ja turvalliset etäisyydet sekä luonnollisesti se, että ei tulla jahtiin mukaan mikäli on pieniäkin sairauden tuntemuksia. Myös saaliin käsittelyyn on erilliset ohjeet, joissa on otettu huomioon muun muassa ”työnjako” ja ryhmäkoot.

Monet seurat aloittivat jahdin menneenä viikonvaihteena ja saalistakin on jo kertynyt.

Mäntyharjun-Hirvensalmen alueen metsästysseuroille myönnettiin yhteensä 372 hirven- ja 164 valkohäntäpeuran pyyntilupaa. Yhdellä luvassa saa metsästää aikuisen hirven tai kaksi vasaa. 12. lokakuuta mennessä on hirviä saatu kaadettua 60 ja valkohäntäpeuroja kuusi. Aikuisista 34 hirvestä on ollut puolet uroksia ja vasoja on saatu saaliiksi 26.

Kaikki seurat eivät vielä aloittaneet metsästystä aloitusviikonloppuna vaan lähtevät joko tulevana viikonvaihteena tai parin viikon päästä jahtiin.

Molemmat alueelle myönnetyt kannanhoidolliset karhunpyyntiluvat on toistaiseksi käyttämättä.