Rottien määrä Mäntyharjun kunnantalon ympäristössä kasvoi kesän aikana

Pitäjänuutiset uutisoi kaksi vuotta sitten rottien ilmaantuneen kunnantalon ympäristöön, kiitos viereisen kiinteistön jätepisteen, josta jyrsijät saivat kätevästi haettua päivittäiset ateriat. Kahden vuoden aikana tilanne on ollut ajoittain parempi, mutta viime kesän aikana rottapopulaatio voimistui ja niiden elinpiiri alkoi laajeta myös Mäntyharjuntien eteläpuolelle.

Kuvaavaa on se, että kun kunnan työntekijät laittelivat viime viikolla kunnantalon etupihan istutuksia talvilevolle, pakeni suurimmasta kukkalaatikosta yli 25 rottaa portaita pitkin alapihalle.

Kunnantalon alueella jyrsijöiden torjuntaa on jo kahden vuoden ajan hoitanut Anticimex oy. Myyntipäällikkö Jyrki Raitasen mukaan ongelmaa syvensi leuto viime talvi, joka ei leikannut rottien määrää, kuten normitalvisiin tapahtuu.

– Ja syksyisin tulee sitten piikki, kun kelit kylmenevät ja ruoka luonnosta loppuu.

Anticimexin 9. syyskuuta tekemässä arviossa todetaan rotilla olevan jatkuvasti tarjolla ravintoa, mikä vaikeuttaa torjuntaa suuresti. Rottapopulaatio on alueella kasvanut niin suureksi, että alueella tulisi arvion mukaan tehdä erillinen tehotorjunta jo paikalla olevien smartboksien lisäksi.

Arviossa kehotetaan jätekatoksen välittömän siivoamiseen ja jäteastioiden tarkistamiseen.

Tätä korostaa myös Raitanen.

– Jäteastiat pitää hoitaa niin, ettei tule ylitäyttöä ja kannet saadaan kiinni. Katos pitäisi olla umpinainen niin, ettei sinne rotat ja linnut pääsisi.

Mikkelissä ja lähialueilla työskentelevän Raitasen mukaan Mäntyharjun jyrsijätapaus on melko harvinainen.

– Ei ihan tällaista ongelmaa tule mieleen Mikkelin suunnalla.

Rottien ja lintujen suosiossa oleva jätepiste kuuluu Säästökulman kiinteistölle, jonka omistaa Aki Hänninen. Ympäristötarkastaja Anne Luttisen mukaan asiasta on annettu monta suullista ja nyt myös kirjallisia kehotuksia hoitaa homma kuntoon.

– Välittömästihän sen kehotettiin siivoamaan ja nyt on annettu kuluvan kuun loppuun asti aikaa muuttaa jätepisteen rakenteellisia ratkaisuja sellaiseksi, etteivät eläimet sinne enää pääse.

Luttinen myöntää tilanteen hankalaksi.

– Yksi vaihtoehto on ottaa kyseinen jätepiste pois käytöstä väliaikaisesti.

Rottaongelman syy ei ole Mäntyharjun kunnassa, mutta kunnantalossa työskentelevät ovat saaneet siitä kärsiä eniten. Osa ei uskalla pitää enää polkupyörään alatasanteella ja autoilla töissä käyvistä suurin osa on siirtänyt kulkuneuvonsa sateensuojasta yläpihan puolelle.

Kunnalle koituu myös jatkuvasti taloudellista tappiota torjuntatöistä.

– Kunnalle torjunta, joka ei siis tule ikinä poistamaan ongelmaa, maksaa reilut 3000 euroa vuodessa, kertoo tekninen johtaja Lasse Kurvinen.

– Kunta ei ole velvollinen hoitamaan liikekiinteistön jätehuoltoa eikä veronmaksajien rahojen käyttö ole mahdollista yrityksen velvollisuuksien paikkaamiseen, joka johtuu syystä tai toisesta. Jokaisen liikekiinteistön on huolehdittava jätelain mukaisesti ja kuntakohtaisien ohjeiden mukaan jätehuollosta, jota ohjeistaa Mäntyharjulla Kymenlaakson jäte, muistuttaa Kurvinen.

Kiinteistön omistajan Aki Hännisen mukaan asia tullaan hoitamaan kuntoon pikimmiten.

– Jätepiste tehdään vaatimusten mukaiseksi. Ikävä tilannehan tämä on, mutta hoidetaan asia kyllä kuntoon.