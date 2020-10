Väriterapialle taas kiitosta: Marika Kongalle valtakunnallinen vuoden yksinyrittäjäpalkinto

0

Käsityöyrittäjä Marika Konga Mäntyharjulta on saanut Vuoden yksinyrittäjä 2020-palkinnon Suomen Yrittäjiltä.

Kongaamo on Marika Kongan vuonna 2009 perustama yritys Askeleella. Yrityksen tärkeimmät tuotteet ovat 1960- ja 1970-lukujen värikkäistä kangasaarteista valmistetut yksilölliset naisten väriterapiatakit. Lisäksi yritys valmistaa samalla periaatteella tunikoita ja hameita.

Palkitsemisen perusteena on Kongan positiivinen ja huomiota herättävä omaperäisyys.

– Kongaamon tuotteet tuovat kantajansa upealla tavalla esille ja saavat myös kanssakulkijat iloisiksi väriloistollaan. Lisäksi yrityksen ekologisuus tulee vahvasti esille, sillä tuotteissa käytettävät kankaat ovat vanhoja kierrätyskankaita, toteaa järjestön palkintoraati tiedotteessaan.

– Yritykseni liikeidea perustuu eettisyyteen, vastuulliseen tuottamiseen ja ekologisuuteen sekä yksilölliseen tarjontaan. Takkini ovat ajattomia ja saaneet paljon huomiota. Olen otettu ja kiitollinen palkinnosta sekä siitä, että käsityöyrittäjyyttä arvostetaan, iloitsee Marika Konga.

Lokakuussa 2019 Kongaamon takit valittiin Suomen käsityöyrittäjien vuoden tuotteeksi yleisöäänestyksellä. Myöhemmin samana syksynä Konga palkittiin Mäntyharjun vuoden yrittäjänä.

Vuoden yksinyrittäjä 2020-palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien liittokokouksessa Jyväskylässä. Toinen palkituista oli piha- ja vihersuunnitteluyrittäjä Heidi Hannus Villa Gardenista Oulaisista.