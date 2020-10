Kappelineuvosto äänesti: Virpi Vikmanista Pertunmaan kappalainen

0

Mäntyharjun seurakunnan Pertunmaan kappalaiseksi on valittu Virpi Vikman. Hän on viimeisen vuoden ajan työskennellyt Lahden seurakuntayhtymässä, Nastolan seurakunnan vs. diakoniapastorina.

Pertunmaan kappelineuvosto teki valinnan asiasta perjantaina.

Suljetussa lippuäänestyksessä Vikman sai viisi ääntä ja toinen ehdokkaista, Pertunmaan vs. kappalainen Juha Ijäs kaksi ääntä. Yksi neuvoston jäsenistä äänesti tyhjää.

Vikman aloittaa työnsä Pertunmaalla 1.1.2021.

Kappelineuvosto äänesti kokouksessa myös siitä, tulisiko virka laittaa uudelleen haettavaksi pastorin virkana, jotta hakijoita saataisiin enemmän.

Pastorin virkaan valittavalta edellytetään vain teologian maisterin opintoja, mutta kappalaisen virka edellyttää kahden vuoden viranhoitoa, pastoraalitutkintoa sekä pappisvihkimystä. Korkeampien pätevyysvaatimusten katsottiin karsivan hakijoita.

Uutta virkajärjestelyä esitti neuvoston jäsen Tiina Hölttä. Äänestys asiasta päättyi 4-4. Kappelineuvoston puheenjohtaja Miia Hämäläinen ei ollut kokouksessa paikalla, joten hänen ääntään ei voitu käyttää ratkaisijana.

Uusintaäänestyksessä vastakkain olivat viranhaun uudelleen avaaminen sekä Vikmanin valinta. Tämä päättyi äänin 5-3.

Virpi Vikman kertoo lähteneensä pappisuralle aikuisiällä, tehtyään ensin uraa metsätalouden parissa ja it-alalla.

Hän aloitti teologian opinnot vuonna 2010, valmistui teologian maisteriksi 2015 ja vihittiin papiksi Hattulan seurakuntaan vuonna 2016.

– Ihanaa palata kotimaakuntaan, sanoo Pieksämäellä syntynyt Vikman.

Vikmanin taustaan kuuluu menestys kilpaurheilijana hiihdon parissa.