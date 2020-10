Ihana oma kämppä – lukio teki Vera Salosta osa-aikaisen mäntyharjulaisen

0

Virpi ja Juha Salo voivat olla rauhallisin mielin Mikkelin Otavassa.

Heidän 16-vuotias tyttärensä Vera Salo näyttäisi elävän säntillistä lukiolaisen elämää Mäntyharjulla. Siitä kielii muun muassa tip top-kunnossa oleva asunto Koulutiellä.

Vera Salosta tuli osa-aikainen mäntyharjulainen elokuussa lukion alkaessa. Hän muutti Koulutielle, koska liikkuminen julkisilla kulkuvälineillä olisi venyttänyt päiviä pitkiksi.

– Alunperin oli kyllä tarkoitus kulkea kyydeillä, mutta tulimme ajatelleeksi, että tämä on järkevämpää. Olisi pitänyt mennä aamulla ensin Otavasta Mikkeliin ja sieltä Mäntyharjulle.

Edullista asuntoa etsittiin Mäntyharjulta pitkään. Lopulta sellainen löytyi heinäkuussa netistä: 22 neliötä muutaman sadan metrin päässä lukiosta. Sopimus syntyi nopeasti.

190 euron kuukausivuokraan sisältyvät vesi ja mahdollisuus käyttää kellarikerroksen saunaa, sähköstä maksetaan erikseen. Huoneessa on wc ja kylpyhuone.

Salo teki kaverinsa kateellisiksi päästessään sisustamaan oman mielensä mukaan ensimmäistä omaa asuntoa.

Otavasta pakattiin mukaan tutut oman huoneen tavarat. Uutena hankittiin vuodesohva.

– Kyllähän moni kavereista on sanonut, että pääsisipä jo omilleen.

Vera Salo harkitsi viime keväänä myös Savonlinnan ja Mikkelin lukioita. Peruskoulun päästötodistuksessa hänen keskiarvonsa oli 9,3, joten ovia oli auki moneen suuntaan.

Mäntyharju vei voiton tutustumiskäynnin jälkeen ja ystävän suosittelemana.

– Halusin pienemmälle paikkakunnalle. Mäntyharjun lukio tuntui jotenkin kotoisalta ja ilmapiiri mukavalta. Ilmainen tietokone lukiolaisille oli tietysti plussaa, mutta ei se ratkaissut valintaa.

Itse opiskelu on Salon mielestä ollut selvästi rankempaa kuin peruskoulussa. Itsenäistä otetta tarvitaan enemmän, ja varsinkin matematiikka on vaatinut työtä.

Iltaisin hän ehtii viettää aikaa myös uusien kavereidensa kanssa.

– Shoppailu on jäänyt vähemmälle, mutta frisbee-golfista olen innostunut aikaisempaa enemmän. Täällä on pitkä, kiva rata. Pienempien sisarusten kanssa olen käynyt metsäleikkipuistossa.

Se, mikä kodiksi mielletään, on Vera Salon mielestä edelleen Otavassa. Mäntyharjun asunto on vain kämppä.

Pientä koti-ikävää hän myöntää ajoittain poteneensa, mutta toisaalta kiittää itsenäisen asumisen tuomaa rauhaa.

Kodin perintönä hänellä on itsenäinen ote kodinhoitoon. Pyykki kulkeutuu Otavaan, mutta ruuanlaitto ja siivous sujuvat.

Salolla on viisi sisarusta.

– Olen tottunut tekemään ruokaa isoina annoksina, täälläkin teen aina pariksi päiväksi. Mutta joskus syön vain jotain valmis-nuudeleita.

Ruokaostoksiin on tullut uudenlaista harkintaa. Salo laskee ruokaan kuluvan 50-60 euroa kuukaudessa. Muihin välttämättömiin menoihin hän saa Kelan asumis- ja opintotukea.

Rakennusliike V. Mättölän kiinteistön pienimmässä asunnossa on asunut viime vuosina useita lukiolaisia. Vuokranantajalla ei ole ollut koskaan huomauttamista nuorista.

– Kokemukset ovat erittäin hyviä. Fiksua porukkaa, kiittää Jukka Mättölä.

Kiinteistö on taajaman vanhimpia, 1950-luvulla rakennettu.

– Asunnot eivät ole jääneet tyhjiksi, koska niitä on remontoitu jatkuvasti, sanoo Mättölä.

Kiinteistö Oy Keskivälillä on varattuna lukiolaisten asumiseen kaksi isoa asuntoa Aravatalossa. Niistä toinen on tarkoitettu tytöille, toinen pojille.

Molemmissa asunnoissa on kolme makuuhuonetta, yhteiskäyttöön olohuone sekä keittiö ja wc-kylpyhuone.

Makuuhuoneista kahden isomman kuukausivuokra on 250 euroa, pienemmän 220 euroa.

Kummassakin asunnossa asuu tällä hetkellä yksi opiskelija.