Lukijalta: Pertunmaan pappi pihalle

Hyvänä pappina ja erinomaisena työkaverina tunnettu Pertunmaan kappalainen Juha Ijäs ei voittanut Pertunmaan kappelilineuvoston luottamusta.

Pappi laitetaan taas vaihtoon, toimiva työyhteisö ja saavutettu luotto seurakuntalaisten keskuudessa hajotetaan kappelineuvoston päätöksellä. Ei ole järjellistä syytä pistää hyvää pappia pihalle.

Juha on siunaus sekä seurakuntalaisille että työyhteisölle, myötätuntoinen, uskollinen, pitkäjänteinen, harras. Ei mikään pikkupomo, niskanpäälle hyppijä, tai tyhjiä lupauksia suoltava näyttelijä. Hän on asiallinen hengenmies.

Kerrankin kun meillä on hyvä pappi, joka vielä on suostuvainen jatkamaan tässä särkymisen partaalla olevassa seurakunnassa, niin kappelineuvosto kääntää hänelle selkänsä. Millä oikeudella?

Koko päätöksen ydin voidaan purkaa yhteen kysymykseen: ollaanko Juhaan tyytyväisiä, vai ei? Ja tähän kappelineuvosto on meidän kaikkien seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden nimissä vastannut: ME emme ole tyytyväisiä Juhaan, Juha ulos!

Tähän vääryyden päätökseen kiteytyy osaltaan koko nykyisen yhteiskuntamme suurin vitsaus. Mihinkään ei olla tyytyväisiä. Aina tavoitellaan parempaa, vaikka asiat olisivat jo nykyisellään hyvin.

Voin kuvitella, että vaikka itse Jeesus ilmestyisi kappelineuvostolle niin pois potkittaisiin Pertunmaalta.

Minulle on muodostunut kuva, että Pertunmaalle on aina haettu karismaattisia, hurmaavia, halaavia ja tunneryöppyisiä esiintyjiä papeiksi, muilla ansioilla ei tunnu olevan merkitystä.

Kuulen jo kappelineuvoston vastauksen: ”Meidän ei päätöksiämme tarvitse selitellä, meillä on valta yli kaiken muun”.

Rukoilkaamme: Rakas Jeesus, avaa silmät sokeiden, poista pahan pauhu, anna myötätunnon ja rakkauden täyttää sydämemme. Jeesus muista meitä, särjettyjä ja särkyneitä, anna voimaa huomiseen, etten hukkuis tyhjyyteen. Kun sinut kerran nähdä saan, sulje syliis avaraan.

Otso Paakkinen, seurakuntalainen