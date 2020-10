Kongaamon palkintosade jatkuu: Väriterapia-takit ovat toistamiseen käsityöyrittäjien Vuoden tuote

0

Mäntyharjulaisen käsityöyrittäjän Marika Kongan työ on saanut jälleen tunnustusta. Suomen Käsityöyrittäjien yhdistys (SKYT) on valinnut Kongan valmistamat väriterapiatakit Vuoden 2020 käsityötuotteeksi. Valinta osui Kongan takkeihin myös viime vuonna, mutta tänä vuonna perusteena olivat kestävän kehityksen kriteerit. Vuoden SKYT-tuote valitaan 23.lokakuuta vietettävän Suomalaisen käsityön päivän kunniaksi.

Lauantaina Konga kävi pokkaamassa Jyväskylästä Suomen Yrittäjien myöntämän Vuoden yksinyrittäjä -palkinnon. Siihen juhlallisuudet paikanpäällä sitten jäivätkin.

– Samana iltana tultiin jo pois, ei siellä juhlatilaisuutta ollut tämän yhden tietyn asian takia.

Tuo tietty asia eli koronavirus on vaikuttanut myös Kongan arkeen. Epidemian takia kaikki myynti- ja esittelytapahtumat on peruttu. Ne ovat olleet tärkeä myyntikanava Kongaamon tuotteille, joista tärkein on 1960- ja -70-luvun kankaista tehdyt naisten takit.

Kun yksi kanava on sulkeutunut, on yrittäjän täytynyt keksiä uusia.

– Onhan tässä melkoisen digiloikan joutunut ottamaan. Verkkokaupan merkitys on tämän reilun puolen vuoden aikana kasvanut, sanoo Konga.

Toki paikkakunnalla enemmän aikaansa viettävien vapaa-ajanasukkaiden määrä on heijastunut myös Kongaamoon. Ovi vanhalla kenkätehtaalla on käynyt aiempaa tiheämmin.

Kongaamon tuotepaletti pitää sisällään takkien ohella myös tunikoita ja hameita. Uuttakin on suunnitteilla.

– Yrittäjällä on aina katse eteenpäin. Kerrotaan uusista jutuista sitten, kun niiden aika. Koko ajan tässä yrittää tehdä eri asioita ja erilailla kuin muut.

Suomen Yrittäjien palkintoperusteissa tuotiinkin esiin Kongan positiivinen ja huomiota herättävä omaperäisyys.

– Kongaamon tuotteet tuovat kantajansa upealla tavalla esille ja saavat myös kanssakulkijat iloisiksi väriloistollaan. Lisäksi yrityksen ekologisuus tulee vahvasti esille, sillä tuotteissa käytettävät kankaat ovat vanhoja kierrätyskankaita, kerrotaan perusteluissa.

Konga myöntää, että kyllähän paikallisten tunnustusten jälkeen saatu valtakunnallinen tunnustus hivelee mieltä.

– Onhan se melkoista, kun ajattelee, että Suomessa on 280 000 yrittäjää ja heistä puolet on yksinyrittäjiä. Iso juttu, kun tämä tulee vielä käsityötuotteelle.

Vuoden yksinyrittäjäpalkinto jaettiin nyt toista kertaa. Palkinnon sai Marika Kongan lisäksi piha- ja vihersuunnitteluyritys Villa Gardenin vetäjä Heidi Hannus Oulaisista.