Juha Paasosen sopimus päättyy – Pertunmaa etsii tapaa elinkeinoasioiden hoitamiseen

0

Toiminimi Juha Paasonen on irtisanonut sopimuksensa Pertunmaan kunnan elinkeinoasioiden hoitamisesta.

Keväällä 2013 tehty sopimus päättyy vuoden lopussa.

Juha Paasosen mukaan sopimuksen päättämiseen ei liity minkäänlaista dramatiikkaa.

Hän korostaa, etteivät päätökseen vaikuttaneet esimerkiksi henkilösuhteet.

– Minusta on vain hyvä saada vaihtuvuutta elinkeinoasioiden hoitamiseen, sanoo Paasonen.

Pertunmaan kunnanhallitus nimesi syyskuussa neuvottelukunnan valmistelemaan yritystoimintaan liittyviä asioita. Neuvottelukuntaan kuuluvat Jari Liukkonen (pj.), Annukka Räisänen (vpj.) sekä kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jouni Pekkonen ja varapuheenjohtaja Outi Virtanen.

Maanantaina kokoontuvan kunnanhallituksen on määrä antaa neuvottelukunnan tehtäväksi esityksen siitä, kuinka elinkeinoasioita jatkossa hoidetaan.