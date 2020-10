Meltan taloille haetaan hintaa – kiinnostusta ollut huutokaupan jälkeen

0

Mäntyharjun seurakunta on kääntynyt kiinteistövälittäjien puoleen löytääkseen myyntihinnan Meltan pappilalle ja rivitalolle.

Kirkkoneuvosto päätti kysyä hinta-arviota kahdelta kiinteistövälitykseltä, minkä jälkeen jatketaan myynnin suunnittelua.

Seurakunta myi kiinteistöjä kesällä Huutokauppa-comin kautta. Huutokaupan päättyessä elokuun lopussa ylin tarjous oli 183 000 euroa, mutta kirkkoneuvosto ei hyväksynyt tarjousta.

Tarjousajan päätyttyä seurakunta on saanut yhteydenottoja, joissa on esitetty kiinnostusta kohteen ostamiseen tai muuhun ratkaisuun. Neuvotteluissa on kaivattu hintahaarukkaa tai pohjahintaa, ja sellaista haetaan nyt asiantuntijoilta..

Myytävänä oleva kokonaisuus Mäntyharjun Pyhäveden rannalla sisältää 261 neliön rivitalon ja pappila-omakotitalon, jossa on 110 neliötä, sekä autotallirakennuksen. Tontilla on rakennusoikeutta jäljellä noin 1350 neliötä.