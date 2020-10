Lapsuuden unelma toteutui: mäntyharjulaiselle Lasse Kurviselle flat trackin maailmanmestaruus

Kurvinen on monen moottoripyörälajin taitaja, jolle flat trackin maailmanmestaruus nousee saavutuksista kirkkaimmaksi. Lapsuudessaan ja nuoruudessaan Kurvinen harrasti motocrossia, missä hän haaveili kansainvälisestä menestyksestä ja MM-tittelistä. Juniorivuosien hyvien tulosten jälkeen Kurviselle ei tullut kuitenkaan yhtään kokonaista ehjää SM-kautta, ja hän vaihtoi päälajiaan. Jääradalla ja supermotossa Kurvinen voitti Suomen mestaruuksia ja endurossa hän on juhlinut kerhojoukkueiden SM-pronssia. Kaiken kaikkiaan Heinolan Moottorikerhoa nykyään edustavalla kuljettajalla on peräti 15 SM-mitalia eri lajeista. – Olen hävinnyt jääradan Suomen mestaruuden varmaan viisi kertaa aivan mitättömällä erolla. Jotenkin niihin viitaten mietin flat trackissäkin, että juuri sen tittelin saavuttaminen voi olla todella vaikeaa. MM-mitali saattaisi olla jonkin muun värinen, vaikka kulkisi kuinka hyvin, Kurvinen kuvaili tuntojaan ennen Italian-osakilpailua. – Italian kisan treenit sujuivat hyvin, mutta karsintaerät olivat vaikeampia. Kerroin mekaanikolleni ennen viimeistä karsintaerää, että nyt on todellakin onnistuttava, jos tässä aikoo tavoitella mestaruutta. Voitin sen karsinnan, joten oli hienoa lähteä finaaliin. Siitä tuli tiukka, mutta jos minä mokasin Tsekeissä viimeisellä kierroksella voiton, sortui nyt kuusinkertainen mestari Cecchini paineen alla virheeseen kaatumalla.

