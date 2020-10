Kunnanhallitus äänesti veroprosentista ja päätti ostaa lisää sähköosakkeita sekä Kerttulan runkovesilinjat

Korotusta kannattivat Tanja Hartonen-Pulkka (ps.), Markku Lamponen (kesk.), Mia Lamponen (sd.), Kari Rimpeläinen (sd.), Mika Ruohoranta (kesk.), Markku Huovinen (sit.) ja Katariina Mutka (kesk.). Hallituksen korotusesitys on kesäkuisen valtuustoseminaarin mukainen. Seminaarin linjaus keskustelun jälkeen oli, että tuloveroa voidaan korottaa puolella prosenttiyksiköllä. Ensi vuoden talousarvio on rakennettu 20,75 tuloveroprosentin mukaan. Kuntaliiton veroennusteen mukaan kunta kerää ensi vuonna korotuksen tuloveroina vajaat 17 miljoonaa euroa, mikä on arviolta reilut kolme prosenttia kuluvaa vuotta enemmän.

