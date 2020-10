Pertunmaalle uudet K-kauppiaat: Sauli ja Jenna Jalkanen aloittavat marraskuussa

K-market Karpalo saa uudet kauppiaat 16. marraskuuta, kun Sauli ja Jenna Jalkanen aloittavat Pertunmaalla. Pariskunta on innostunut uudesta haasteesta ja ovat täynnä ideoita. – Toivomme, että pertunmaalaiset haluavat tutustua meihin yhtä kovasti, kuin me heihin. Haluamme tehdä kaupasta vielä enemmän juuri Pertunmaan asukkaiden ja oman näköisemme. Tavoitteena on oman kylän kauppa, jonne halutaan palata aina uudelleen. Jalkaset aikovat panostaa paikallisiin tuotteisiin ja kuunnella, mitä palveluita voisivat tarjota asiakkaille, arjen helpotukseksia ja piristykseksi. – Emme pelkää kokeilla mikä tässä paikassa toimii, vaan otamme tulevat haasteet vastaan mielenkiinnolla. Jalkaset haluavat kiinnittä erityistä huomiota ruokahävikin pienentämiseen yrittämällä keksiä kaikki mahdolliset keinot, joilla hävikin voi jatkojalostaa tai lahjoittaa eteenpäin sen sijaan, että ne päätyisivät jätteeksi. – Haluamme myös tarjota mahdollisimman monelle nuorelle vastuullista ensityötä joko TET-jaksolla tai kesätyöpaikkana.

