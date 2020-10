Uusi valtuusto tarttui toimeen – tyttövaltaisessa kokoonpanossa on viisi uutta jäsentä.

Valtuusto päätti esittää kunnanhallitukselle, että jäsenten ikäraja on 13-27 vuotta, ja ettei jäsenyys edellytä enää kotikunnaksi Mäntyharjua, joten kaikki Mäntyharjulla opiskelevatkin voivat tulla valituiksi. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin kolme pääkohtaa: Nuorten osallisuutta halutaan kasvattaa tehostamalla tiedottamista. Nuorten ääntä halutaan kuuluvammaksi, ja kolmanneksi lisätään tietoa nuorten vaikutusmahdollisuuksista. Näitä tavoitteita palvelee lokakuun alussa alkanut hanke, jossa nuoria kannustetaan poliittiseen vuorovaikutukseen luottamushenkilöiden kanssa. Kohtaamispaikkana nuorten ja päättäjien tapaamisille on Mäntyharjun kirjaston etätyötila Kuutio. Nuorisovaltuustot kirjattiin vuoden 2015 kuntalakiin takaamaan nuorten vaikutusmahdollisuuksia. Tällä hetkellä nuorisovaltuusto tai muu vastaava vaikuttajaryhmä toimii lähes kaikissa Suomen kunnissa. Joissakin kunnissa niillä on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakuntien sekä kunnanhallituksen kokouksissa.

