Essoten kyyti on ollut kylmää: ”Sote-menot tuhoavat Pertunmaan”

Essotessa on arvioitu palkkaharmonisoinnin vaikutuksen olevan ensi vuonna noin kuusi prosenttia palkkakustannusten noususta, minkä lisäksi kustannuksia nostavat tavanomaiset palkankorotukset ja hoitajamitoituksen voimaan astuminen. Näiden yhteisvaikutuksena ensi vuoden palkkamenoissa on yli 10 prosentin kasvu. Pertunmaan kunnanhallitus pitää Essoten esittämää palkkaharmonisointia mahdottomana yhtälönä kaikille kuntaomistajille. – Suunnitelluilla toimilla on huomattava vaikutus koko Etelä-Savon muutenkin heikentyneeseen taloudelliseen tilanteeseen, huomautetaan kunnan lausunnossa.

