Mielipide: Valtuusto päättää kestävästä kuntataloudesta

Mutta Essoten ensivuoden talousarviossa on yllätys. Kuntayhtymää perustettaessa on tehty henkilöstön siirtosopimus ja päätetty tehdä yhtenäinen tehtäväkohtainen palkkausjärjestelmä. Päätösten mukaista palkkaharmonisointia ei ole tehty. Miksi? Kysymys on työntekijöille jälkikäteen maksettavista palkoista viivästyskorkoineen.

Kuntalaisten hyvinvointi on kunnan omalla vastuulla. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Essote, mutta vastuu peruspalvelujen säilymisestä lähipalveluina on kunnan edunvalvonnan tärkein tehtävä. Olemme varanneet tälle vuodelle 26,5 M€ sosiaali- ja terveyspalveluihin ja se riittää. Tämän ja ensivuoden osalta valtioneuvosto on luvannut korvata kunnille koronasta aiheutuvat kustannukset.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.