Kinnin kemikaaliturmaa tutkitaan nyt törkeänä ympäristön turmelemisena

Poliisi jatkaa Kinnin vuoden 2018 kemikaalionnettomuuden tutkintaa törkeänä ympäristön turmelemisena. Nimike on muuttunut tutkinnan aikana törkeäksi, sillä aiemmin poliisi on kertonut tutkivansa tapausta ympäristön turmelemisena. Tutkinnanjohtaja Johanna Parviainen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että toinen tutkinnassa oleva rikosnimike on vaarallisten aineiden kuljetusrikos. Parviainen ei tässä vaiheessa halua täsmentää mikä tai mitkä tahot ovat poliisin epäilyksen alaisena. Onnettomuus tapahtui vuoden 2018 huhtikuussa Kinnin rautatieseisakkeella, kun 50 säiliövaunun letka lähti liikkeelle liian vähäisten pysäytyskenkien vuoksi ja törmäsi raidepuskimeen. Yhdestä säiliövaunusta luontoon pääsi valumaan 35 000 kiloa MTBE-kemikaalia. Tapauksen tutkinnassa on kuultu kymmeniä asianomistajia sekä onnettomuudessa muulla tavalla osallisena olleita. – Olemme selvittäneet vastuun kohdentamista ja sitä mitkä tahot ovat toimineet missäkin vaiheessa. Kuulustelut ja tutkinta asiassa on edelleen kesken, joten sen tarkemmin asiaa ei voi tässä vaiheessa kommentoida, Parviainen sanoo.

