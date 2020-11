Mielipide: Märkää rättiä heitettiin salibandyn harrastajien naamoille

0

Tänä syksynä on varmasti lähes jokainen Mäntyharjun Virkistyksen jaosto joutunut tinkimään harjoitusvuoroista, kuten myös muut Kisalan, Yhtenäiskoulun ja Myllyrinteen käyttäjät Kisalan remontista johtuen.

Tilanne on kuitenkin ollut salibandyharrastajien kannalta harvinaisen huono, sillä se on ainoana lajina jäänyt kokonaan vaille kunnollista harjoitustilaa. Yhtenäiskoulun sali ei millään riitä kuin salibandykerholaisille ja nippa nappa G- ja F-junioreille.

Muut joukkueet ovat joutuneet etsimään harjoittelutilaa muista kunnista ja tämä on nostanut kauden kustannuksia huomattavasti salimaksujen ja kuljetuskustannusten muodossa. Ulkoliikuntapaikoiltakaan ei löydy sellaista olosuhdetta, jossa lajin peliharjoittelu olisi mahdollista.

Niinpä uuden Kisalan valmistumista on odotettu ja kaikki olivat valmistautuneet siihen, että joulukuussa päästään uuteen saliin, kuten oli aiemmin luvattu.

Nyt sitten saamme Pitäjänuutisista lukea, että koululaiset kyllä pääsevät joulukuussa salia testaamaan, mutta eivät sen lajin harrastajat, joilla ei ole kunnollista harjoitteluolosuhdetta.

Tuntuu kurjalta, että tällä päätöksellä kasvatetaan entisestään harrastamisen kuluja, kun saliaikaa pitääkin hankkia edelleen muualta, vaikka omassa kunnassakin olisi jo halli koekäytössä.

Vaikka varausjärjestelmät eivät olisikaan vielä valmiina, niin eikö salibandyn harrastajille voisi joulukuuksi edes antaa yhtenä tai kahtena päivässä viikossa vuoroja ja aloittaa niin sanotut normaalit vuorot sitten tammikuussa?

En voi uskoa, että millään muulla lajilla olisi tätä vastaan mitään.

Olen aina ajatellut, että Mäntyharju on urheilumyönteinen kunta ja lajien harrastaminen on haluttu tehdä helpoksi.

Nyt kuitenkin tämä päätös tuntuu siltä, että poikien joukkuelajien harrastamista ei arvosteta lainkaan.

Saimme siis märän rätin kasvoillemme.

En millään voi uskoa, että ei löytyisi tahtotilaa tai mahdollisuutta löytää jokaiselle sarjassa pelaavalle joukkueelle uudesta Kisalasta yhtä salivuoroa viikossa joulukuun ajaksi.

Maiju Kokkonen

D2-juniorit valmentaja

MäVi Akatemia toimihenkilö