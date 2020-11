Seikkailu vie kaislikosta joenvarteen – Mäntyharjun lastenteatterin ensi-illassa eläinsatujen klassikko

Kaislikossa suhisee-näytelmässä on runsaasti rooleja, ja siinä onkin yksi syy sen valitsemiseen harjoiteltavaksi. – On aina haasteellista löytää näytelmää, jossa jokaiselle meidän isossa ryhmässä olisi rooli, kertoo ohjaaja Eija Spännäri . Hänen apunaan on ollut edellisistä näytelmistä tuttu kaarti: apuohjaaja Medeia Inkinen , kuiskaaja Marjatta Grönvall , lavastaja Juhani Vesama , sekä valoista ja äänistä vastaavina Pyry Männistö , Elias Partonen ja Jussi Kosonen .

Mäntyharjun kansalaisopiston lastenteatteri-ryhmä tuo lauantaina ensi-iltaan perinteisen satunäytelmän Kaislikossa suhisee. Näytelmä perustuu englantilaisen Kenneth Grahamen satukirjaan viime vuosisadan alusta. Näytelmässä seikkailevat sympaattisina päähenkilöinä myyrä, rotta, mäyrä ja rupikonna. Lisäksi kaislikossa asuu pääskyjä, hiiriä, kaniineja, siilejä. He käyttäytyvät ihmisten tapaan ja heillä on inhimilliset luonteensa, hyvässä ja pahassa. Teemoina ovat aina ajankohtaiset erilaisuus ja ystävyys, ja niitä käsiteltäessä käydään vuodenajat läpi. Kirjan on dramatisoinut näytelmäksi teatteritaiteen opettaja Sarika Lipasti . Lipasti ohjasi näytelmän Salon teatterille 2016. – Tutkin eri versioita kirjan suomennoksista ja päädyin uuteen käännökseen. Se viehätti eniten kieleltään ja siinä, kuinka tarina kerrottiin, kertoo Lipasti.

