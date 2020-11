Mäntyharju ja Pertunmaa mukana kokeilussa: Omavalmentaja tarttuu työllistämiseen

Osa työttömistä työnhakijoista saa ensi vuoden alusta alkaen te-toimiston palveluja myös kotikunnissaan Mäntyharjulla ja Pertunmaalla. Heidän ei siis tarvitse matkustaa enää Mikkeliin saadakseen henkilökohtaista palvelua. Tämän tekee mahdolliseksi työllisyyden kuntakokeilu, jossa Mäntyharju ja Pertunmaa ovat mukana osana Mikkelin alueellista kuntakokeilua. Työ- ja elinkeinoministeriön kokeilu tuo Mikkelin alueelle 13,5 henkilötyövuotta. Määrä on laskennallinen 30 000 asukkaan asukaspohjalle, ja Mäntyharjulle henkilötyövoimaa jyvittyy 0,9 työvuoden verran. Kuntiin annetuilla lisäresursseilla on voitu perustaa omavalmentajan virkoja. – Omavalmentajana pääsen te-hallinnon ura-järjestelmään katsomaan kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden tietoja. Siitä on apua työvoimaa hakeville yrityksillekin, kertoo Mäntyharjun omavalmentaja Virpi Maaranen.

