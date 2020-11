Pääkirjoitus: Askel lähemmäs Pertunmaan biokaasulaitosta

Biokaasuala on Suomessa tällä hetkellä käymistilassa. Harvasta laitoksesta on onnistuttu tekemään rahasampoja, sillä laitostekniikka on vasta kehitysvaiheessa. Tällä hetkellä julkisella tuella on ratkaiseva rooli laitosten rakentamisessa. Jos julkista tukea tulee valtiolta tai EU:lta, eri puolilla Suomea valmistellut biokaasulaitokset voivat ottaa ratkaisevia askeleita eteenpäin. Sama pätee Kuorttiin.

