Rauno Argillanderin kolumni: On kaksi eri asiaa shoppailla ja käydä ostoksilla

Vuoden suurin kulutusjuhla on joulu. Markkinatalous kiittää. Kansalaiset rientävät sankoin joukoin lompsa levällään ostoskeskuksiin hankkimaan joululahjoja.

Vaan rientävätkö tänä vuonna? Paljon on koronan takia sormea heristelty, ettei turhan päiten riekuttaisi kaupoissa. Onneksi on internet. Netin kautta tilaaminen on tehnyt ostamisen entistä helpommaksi. Kotisohvalta käsin voi velkaantua ilman pelkoa viruksesta. Ellei se sitten iske tietokoneeseen tai puhelimeen.

Osalle ihmisistä on nautinto kierrellä shoppailemassa, osalle ei. Minä kuulun jälkimmäisiin. Jotkut ostelevat pelkästä ostamisen ilosta, jos sitä nyt voi iloksi kutsua. Shoppailuholisti on henkilö, joka saa tyydytystä ostamisesta. Hyvän olon tunne loppuu siihen, kun ostokset on maksettu. Tunne lienee sama kuin juopolla krapulapäivänä.

Tehdään nyt heti alussa selväksi ostamisen ja shoppailun ero. Shoppailu on sitä, että kierrellään kauppaliikkeissä ilman päämäärää. Välpätään jokainen vaaterekki. Hiplataan kaikkia mahdollisia koriste-esineitä. Tuijotetaan elektroniikkaa tai työkaluja kuola valuen. Tänä vuonna voi kaupan kylkiäisenä saada koronaviruksen.

Ostoksilla käynti on puolestaan etukäteen tarkkaan suunniteltua tavaroiden hankkimista. Laaditaan ostoslista. Otetaan etukäteen selville, missä kaupassa tarvittavaa tuotetta on ja mihin hintaan. Ostetaan tuote, eikä jäädä alelaarin kohdalle miettimään, että onpa halpoja vekottimia. Ostaisinko, vaikka en tarvitse?

On totta, että maailman talous on laadittu juuri jatkuvaa kulutuksen kasvua silmällä pitäen. Monet elättävät itsensä valmistamalla joutavanpäiväisiä tavaroita, joita ilman kaikki voivat olla. Kauppiaat ovat tyytyväisiä, kun kassaan jää rahaa.

Lama-aikana ihmiset kiristävät kukkaronnyörejään, eivätkä osta turhuuksia. Rihkamakauppias tekee konkurssin. Pankkiirit nostavat korkoja ja kiristävät lainahanoja peläten, että heille käy samoin. Pikavippifirmat hierovat tyytyväisinä käsiään.

Monet ovat joulun jälkeen hädissään. Tammikuussa lankeavat luottokorteilla ja pikavipeillä ostetut krääsät maksuun. Rahan toivossa viedään kassillinen tavaraa kirpparille myytäväksi, mutta ostetaan kaksi tilalle. Nälkävyötä kiristetään, kun ei ole varaa edes ruokaan. Joulun ähkyilyn jälkeen pieni paasto ei liene pahaksi.

Onhan minunkin joskus käytävä ostoksilla kirkonkylässä asti tai piipahdettava peräti kaupungissa. Netistäkin olen uskaltautunut muutaman kerran tilaamaan mutta shoppailuun en suostu.

Te muut, pitäkää kaupankäynnin rattaat pyörimässä. Sillä tavalla maailman talous pelastuu.

Kirjoittaja on pitkäaikainen Pertunmaan nuorisoseuran aktiivi.