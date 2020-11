Pääkirjoitus: Nyt kelpaa liikkua

0

Mäntyharjun uusi monitoimihalli Kisala luovutettiin kunnalle tällä viikolla. Urheiluseurat ja muut hallin tulevat käyttäjät pääsivät tutustumaan hallin ominaisuuksiin alkuviikosta. Uudet tilat ovat melkoinen hyppäys vanhaan puoleen verrattuna. Urheilujoukkueiden lisäksi iso sali palvelee koululaisten liikkumista. Liikuntatuntien lajikirjoon on mahdollista ottaa täysin uusia lajeja, joihin löytyy nyt uudenkarhea välineistö. Lähikuukausina suurin osa käyttäjistä saa kuitenkin tyytyä vanhaan puoleen, sillä uudella puolella tehdään erilaisia viimeistelytöitä.

Uuden Kisalan rakentaminen on ollut kolme vuotta kestänyt projekti. Alun perin suunnitelmissa oli ainoastaan vanhan puolen korjaus ja laajentaminen. Kokonaan uuteen halliin päädyttiin urheiluväen toiveiden pohjalta. Alkuvaiheessa suunnitelmissa oli mukana myös uima-allasosasto, mutta siitä luovuttiin muutenkin korkeaksi paisuneiden kulujen vuoksi.

Kisalan lopullinen hintalappu on vielä kysymysmerkki. Kunnan viimeisin virallinen hinta-arvio on keväällä kerrottu 6,2 miljoonaa euroa. Aika ja laskelmat näyttävät, mihin summaan lopulta päädytään. Osa luottamushenkilöistä on tullut matkan varrella katumapäälle juurikin hallin paisuneiden kustannusten myötä. Varsinkin kun rakentamisen ajalle on sattunut kahden koulun lakkautukset ja kunnan talous on muutenkin kuralla.

Asiat on toki hyvä käydä jälkikäteen tarkasti läpi ja niistä pitää ottaa oppia. Tietyn ajan kuluttua katse on kuitenkin syytä kääntää eteenpäin. Uusi komea halli on nyt pystyssä ja siellä päästään liikkumaan poikkeuksellisen hienoissa olosuhteissa. Toivoa sopii, että hallin tarjoamista mahdollisuuksista päästään ottamaan ilo irti mahdollisimman laajasti.