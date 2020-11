Padelin suosio räjähti Mäntyharjulla: ”Tää on vaan niin kivaa!”

Padel-mailapeli on reilun vuoden kuluessa löytänyt saavuttanut vankan jalansijan Mäntyharjulla. Laji tuo lisää jäseniä myös Mäntyharjun Virkistykselle, joka perustaa sille oman alajaostonsa. Padelia pelaa jaoston puheenjohtajaksi nimetyn Virva Paasosen mukaan tällä hetkellä 50-70 harrastajaa, ja määrä kasvaa koko ajan. Paasosen mukaan padelin suosio on räjähdysmäisessä kasvussa kaikkialla, ei vain Mäntyharjulla, missä kasvua rajoittaa kenttien puute. Kenttiä on yksi, ja sen iltavuorot ovat olleet varattuja kesästä alkaen. Pakkasten tultua kenttä suljetaan käytöltä. Osa mäntyharjulaisista käy jo pelaamassa sisäkentällä, joista lähin on Vierumäellä.

