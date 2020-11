Hirvenmetsästys osin jo tauolla – Saalis tähän mennessä 292 hirveä

0

Mäntyharjun-Hirvensalmen alueen hirvenpyyntiluvilla on tullut saaliiksi 292 hirveä, joista lähes puolet eli 144 kpl on ollut vasoja, kertoo toiminnanohjaaja Matti Pilssari Mäntyharjun-Hirvensalmen riistanhoitoyhdistyksestä.

Aikuisista kaadetuista hirvistä on ollut reilu puolet (59 prosenttia ja 87 kappaletta) uroksia.

Metsästys kuitenkin jatkuu vielä monilla seuroilla ja tavoite onkin päästä talvikantaan, jossa on 2,5 – 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Riistanhoitoyhdistyksen mukaan tällöin hirvien aiheuttamat haitat ja vahingot pysyvät maltillisina.

Osa hirviseurueista on jo lopettanut tämän syksyn jahdin ja osa pitää taukoa seuraten hirvikannan kehittymistä alueellaan.

Hirvet alkavat siirtyillä talvilaitumille ja näitä keskittymiä on mahdollista verottaa niin sanotuilla pankkiluvilla, mikäli alkuperäiset luvat on jo käytetty.

Valkohäntäpeuroja on kaadettu tähän mennessä 11 ja jahti pääseekin paremmin vauhtiin lumien tultua.

Hirvieläinten metsästyksessä on mahdollista käyttää ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on enimmillään 39 cm. Myös valkohäntäpeurojen kyttäysmetsästys on käytetty menetelmä, ja se onnistuu pimeänä vuodenaikana parhaiten kun on lunta maassa.

Viime vuosina on alueelta saatu saaliiksi noin 50-60 valkohäntäpeuraa ja lähes saman verran metsäkauriita.