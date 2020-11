Nyt etsitään Mäntyharjun vanhinta ja merkittävintä mäntyä – Kerro oma ehdotuksesi komeasta petäjästä tai puuryppäästä

Suomen vanhin tiedossa oleva mänty löytyy Lapista Urho Kekkosen kansallispuistosta . Suolla elävän puun iäksi arvioidaan noin 780 vuotta, eli puu on peräisin 1200-luvulta. Puun latva muistuttaa sateenvarjoa ja sen pituuskasvu on loppunut ajat sitten noin kuuteen metriin. Läpimittaa männyllä on puolisen metriä. Maczulskij sanoo, että Mäntyharjustakin voi hyvällä lykyllä löytyä hyvinkin vanhoja puita. – Sitä on vaikea sanoa etukäteen, mutta vanhoja varmasti on olemassa. Puihin voi liittyä samalla rajujakin tarinoita. Parhaassa tapauksessa meiltä voi löytyä puita, joissa voi olla matkailullistakin potentiaalia.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.