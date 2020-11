Vesitornin pysyvä valaistus julkistetaan ensi viikolla – Ilmaistapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle

Tapahtuman odotetuimpia hetkiä on vesitornin uuden valaistuksen paljastaminen perjantaina. Elisa Hillgenin toteuttama valaistus jää pysyväksi itse tapahtuman jälkeen. Tapahtumassa on lisäksi nähtävillä erilaisia valoteoksia samassa yhtenäiskoulun ja Leijonakodan ympäristössä. Teosten suunnittelusta vastaa Hillgenin lisäksi valotaiteilija Spirit of the Forest. Tapahtuman aikana on luvassa myös muuta ohjelmaa. Reissupolku järjestää molempina päivinä soihtupolun ja Virkistyksen Lehdokit-ryhmä esittää oman teoksensa.

