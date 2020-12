Digikinkerit toistaiseksi turvattu – Pertunmaan mallia rahoitetaan ensimmäisenä pilottina kohti hyvinvointialuetta

Paula Puseniuksen mukaan Digikinkerit vakuuttivat rahoittajan myös yhteisöllisyyden ajatuksella. – Kokoontumiset ovat voimaannuttavia, eikä tarvittava digituki jää pelkästään ikäihmisten sukulaisten varaan. Vertaisohjaajat kokoontuvat viisi kertaa, aluksi kahden viikon välein. Koulutuksen rungon laatii Linkkitiimi. Pertunmaan Digikinkerit on ensimmäinen pilotti eli paikallinen kokeilu kohti sote-uudistusta, jossa vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisestä siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Tuleviin konkreettisiin askeliin lukeutuu muun muassa Omaolon laaja käyttöönotto. Omaolo on kansallinen, digitaalinen palvelu, jonka avulla voi arvioida hoidon tai palvelun tarvetta. Omaolo-palvelusta on jo Etelä-Savon alueella käytössä korona-oireiden itsearviointi.

Pertunmaan Digikinkerien vertaisohjaajat saavat toivomaansa koulutusta ensi vuoden alusta alkaen. Digikinkerien perustaja, Linkkitiimin Marko Torppala aloittaa vertaisohjaajille puoli vuotta kestävän koulutuksen. Se rahoitetaan Etelä-Savon sote-uudistuksen muutosohjelmasta. – Katsoimme, että asukkaiden digikykyjä kannattaa ehdottomasti tukea. Pertunmaalla organisoidaan vertaistuki, me kustannamme sekä seuraamme lähtö- ja lopputilannetta, kertoo hankepäällikkö Paula Pusenius . Hankkeen rahoitus on vain noin 3 000 euroa, mutta sen vaikutukset nähdään laajoina. Digikinkeri-malli on tarkoitus ottaa käyttöön muissakin tulevan Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnissa.

