Lukijalta: Oliko tekojääradan sulkeminen tarpeellista?

Mäntyharjun kunta päätti 2.12.2020 muiden koronaviruksen leviämistä rajoittavien rajoitusten ohella myös sulkea tekojääradan leviämistä rajoittavana toimenpiteenä. Tämä päätös on herättänyt paljon keskustelua nuorten sekä lasten vanhempien keskuudessa. Oliko tämä päätös tässä tilanteessa tarpeellinen, kun Mäntyharjussa tartuntoja on vain vähän tai ei lainkaan? Naapurikunnassa Mikkelissä, missä tartuntoja on todettu, on esimerkiksi Hänninkentän tekojäärata kuntalaisten käytössä.

