Rakentaminen jatkuu Mäntyharjun seurakunnassa: Ylijäämähirsiä käytetään kotakirkkoon

Seurakunta aikoo rakentaa kotakirkon Lankaniemen leirikeskukselle lähivuosina. Ajatuksena on rakentaa luonnonläheinen hiljentymis- ja kokoontumispaikka Lankaniemen pysäköintialueen läheisyyteen. Kotakirkko lisäisi osaltaan koulutustilaa Lankaniemessä. Rakennustoimikunta on saanut joitakin ideoita Pertunmaan seurakuntakodin suunnitelleelta Arkkitehtitoimisto Arkviiriltä, mutta toteutustapa ja vaihtoehdot ovat vielä avoimia. Rakentamiseen on käytettävissä hirsiä, jotka jäivät käyttämättä kirkon rakennustyömaalla. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 80 000 euron määrärahan kotakirkon rakentamiseen osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2021-2023. Kirkkovaltuuston jäsen Raili Toivonen jätti kokouksessa asiasta eriävän mielipiteen. Suunnitelmassa on hyväksytty lisäksi 300 000 euron määräraha ensi vuodelle. Summan turvin saatetaan loppuun kirkon korjauksen neljäs vaihe eli ulkomaalaus. Kirkkohallituksen myöntämästä rakennusavustuksesta on vielä käyttämättä 19 000 euroa.

