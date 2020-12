Satavuotias MäVi jatkaa juhlia ensi vuonna – kunniapuheenjohtajaksi nimettiin Juhani Lyytikäinen

Urheiluseura Mäntyharjun Virkistys on nimittänyt kunniapuheenjohtajakseen Juhani Lyytikäisen , joka toimi seuran puheenjohtajana 1996-2003. Lyytikäinen oli yhdistämässä Virkistystä ja MU-50:tä yhdeksi seuraksi, minkä lisäksi hän edisti liikuntamahdollisuuksia pitkäaikaisessa työssään kunnan kenttämestarina. Vuoden 2020 seuratoimijoina Virkistys palkitsi syyskokouksessaan jääkiekon ja salibandyn valmentajan Miika Rimailan sekä Jarmo Savolaisen . Savolainen on ollut aktiivinen frisbeegolf-jaostossa. Vuoden 2020 Mävi-iskän tunnustus myönnettiin Tommi Patrikaiselle . MäVin kehittämispäällikkö Sari Karpin mukaan padel on tällä hetkellä nopeimmin suosiotaan kasvattava palloiluharrastus, ja uusia harrastajia toivotaan mukaan seuran harjoituksiin ja kisoihin. Jaosto aloittaa virallisesti toimintansa vuoden 2021 alussa Virva Paasosen johdolla.

