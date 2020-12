Mäntyharju nousi valtakunnalliselle koronakartalle – perjantaina löytyi yksi uusi tartunta karanteenissa olevalta

Mäntyharjusta on löytynyt yksi uusi koronatartunta, tiedottaa Essote. Tartunta löytyi jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta. Tartunta liittyy viime perjantaina kunnasta löydettyyn koronatapaukseen, jonka lähde on Essoten alueen ulkopuolella. Tänään ilmoitettu tapaus on toinen jatkotartunta. Essote ilmoitti ensimmäisestä karanteenissa olevan tartunnasta tiistaina .

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.