Rauno Argillanderin kolumni: Etäpikkujoulu

Aamulla on helppo katsoa viesteistä mitä tuli kirjoiteltua. Juutuubista voi tarkastella edellisyön videot. Joku on ne kuitenkin tallentanut ja jakanut koko työporukalle ja ehkä vähän yleisemminkin. Kirjoitettu teksti tai video on oiva dokumentti, olipa sitten kyseessä syytös tai puolustus. Raastuvassa tavataan.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.