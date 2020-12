Pertunmaaltakin voi ponnistaa kilpaurheiluun – Veeti Lettojärvi palkittiin kotikunnassaan

Veeti Lettojärvi on valittu Pertunmaalla Vuoden 2020 kuntoilijaksi. 17-vuotias Lettojärvi on suomalaisen yleisurheilun nuoria lupauksia ja syyskuussa 2020 hän saavutti ensimmäisen suomen mestaruutensa 4 x 100m aitajuoksussa suomenennätys ajalla Jyväskylän Kenttäurheilijoiden joukkueessa Kotkassa. Jyväskylässä urheilulukiossa opiskeleva Lettojärvi edusti aiemmin Pertunmaan Ponnistajia. Sivistys- ja hyvintoinilautakunta valitsi Lettojärven lautakunnan jäsenten ehdotusten perusteella. Valinnan tavoitteena on kuntoilun ja liikunnan arvostuksen lisääminen kuntalaisten keskuudessa sekä aktiivisten liikkujien muistaminen. – Tässä tapauksessa palkitaan esimerkkinä ja roolimallina olemisesta muille nuorille, sanoi vapaa-aikasihteeri Sami Paavilainen Lettojärvelle, joka on enemmän kilpaurheilija kuin kuntoilija.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.