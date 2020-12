Mielipide: Yksittäinen hakkuutapa ei ole monimuotoisuuden uhkana

Mäntyharjun seurakunna tuore metsäsuunnitelma on kooste toimenpide-ehdotuksista. Lopullinen toteutus vaihtelee vuosittain. Aiempina vuosina hakkuiden toteuma on Mäntyharjulla jäänyt suunnitelmaa pienemmäksi. Monimuotoisuus turvataan talousmetsien luonnonhoidon avulla. Yksittäinen hakkuutapa ei ole monimuotoisuuden uhkana, eikä ratkaisukaan siten ole yksittäinen hakkuutapa. Olennaista on järeiden säästöpuiden, lahopuun sekä arvokkaiden elinympäristöjen huomiointi hakkuiden yhteydessä. Nämä rakennepiirteet tulee huomioida aivan samoin kaikissa hakkuutavoissa.

