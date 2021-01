Ensimmäiset rokotettu jo Mäntyharjullakin – Essote on valmis tahdin kiristämiseen

Rokottamiset korona-virusta vastaan ovat alkaneet tällä viikolla myös Mäntyharjulla vanhusten hoivayksiköissä. Essoten mukaan ensi viikolla rokotuksia jaetaan laajemmin palvelutaloissa. Viikolla 53 Essote sai 975 rokotetta. – Rokotettujen henkilöiden määrä nousee ensi viikolla noin tuhanteen, uskoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä . – Tarkkaa aikataulua ei ole. Tiedämme yleensä vasta samana päivänä ne yksiköt, joihin rokotteita jaetaan. Rokoteannoksia tulee Mikkelin sairaala-apteekille kerran viikossa. Kylmäkuljetusten ketju on haasteellinen, joten apteekilla varmistetaan aina ensin annosten käyttökelpoisuus. Seppälän mukaan Essotella on valmiutta noudattaa nopeaakin aikataulua. Esimerkkinä tästä hän mainitsee, että rokottaminen jatkui myös joulun pyhäpäivinä. – En sanoisi toimintaamme hitaaksi. Kun hitautta on julkisuudessa arvosteltu, on todennäköisesti kyse ollut tietoliikennekatkoksesta, eli ajantasainen tieto ei ole siirtynyt THL:n kantaan. Essote noudattaa THL:n ohjeistusta tiedottamisessaan. Se tarkoittaa, että rokotekuljetuksiin suhtaudutaan samaan tapaan kuin rahakuljetuksiin. – Emme kerro suoraan, minne palvelutaloihin niitä on siirtynyt, koska joku voi yrittää anastaa kaupalliseen tarkoitukseen koko erän. Hinnat ovat olleet korkeita mustassa pörssissä.

