Mäntyharju päivitti koronarajoituksia – alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta jälleen mahdollista

0

Mäntyharju on päivittänyt koronarajoituksiaan. Uusia rajoituksia noudatetaan 21. tammikuuta saakka, mutta muutoksia voi tulla nopeallakin aikataululla epidemiatilanteen niin vaatiessa.

Uusimmissa ohjeissa yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi. Tilaisuuksia voi kuitenkin järjestää, jos osallistujia on enintään 20, osallistujat käyttävät maskeja koko tilaisuuden ajan, turvavälit huomioidaan eikä ruoka- ja juomatarjoilua järjestetä. Kunta ei kuitenkaan toistaiseksi järjestä yleisötilaisuuksia.

Kirjasto on avoinna, mutta tiloissa saa olla enintään 20 henkilöä turvavälit huomioiden ja maskeja käyttäen.

Kansalaisopisto voi järjestää opetusta, mikäli on mahdollista pitää riittävät turvavälit. Tässäkin kohtaa osallistujamäärä rajataan ylimmillään 20:een.

Kino aukeaa näillä näkymin 5. helmikuuta.

Sisäliikuntapaikoilla alle 18-vuotiaiden harrastustoiminta on mahdollista turvavälit huomioiden. Ryhmässä saa olla maksimissaan 20 osallistujaa. Ohjaajien ja huoltajien on käytettävä maskeja. Pukuhuoneissa voi olla samanaikaisesti korkeintaan 10 henkilöä.

Teköjäärata on avoinna, mutta sielläkin saa kerrallaan olla enimmillään 20 henkilöä.

Nuorisotiloissa voi niin ikään olla enimmillään 20 henkilöä yhtäaikaisesti ja mahdollisuuksien mukaan yli 15-vuotiaiden on käytettävä maskia. Nuorten työpajatoimintaa jatketaan rajoitusten ehdoilla. Pajanuorilla on oltava maskit käytössä.

Järjestötupa ja Veljesniemi pysyvät edelleen kiinni,

Aikuisten työpaja jatkaa toimintaansa rajoitusten puitteissa.

Koulutoimen puolella perusopetuksessa henkilöstöllä on visiirit tai maskit käytössä. Lukiossa sekä oppilaat että opettajat käyttävät maskeja. Peruskoululaiset aterioivat ruokalassa ja luki0laiset kulttuurisalin aulassa. Ulkopuolisia toimijoita ei oteta vastaan kouluihin.

Päiväkoti- ja perhepäivähoitolasten huoltajilla on oltava maskit lasten vienti- ja hakutilanteissa. Päiväkodin ja perhepäivähoitajan eteistiloissa saa olla kerrallaan vain yhden perheen jäsenet. Ulkopuolisten toimijoiden toiminta päiväkoti Mustikkatassussa lakkautetaan 21. tammikuuta saakka.

Kunnan henkilökunta siirtyy etätöihin, jos suinkin mahdollista tehtävien hoidon kannalta. Työpaikalla on käytettävä maskia tiloissa, jossa työskentelee useita henkiöitä. Kunnantalo pysyy suljettuna 21. tammikuuta saakka.