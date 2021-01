Pertunmaa pitää kiinni kappalaisestaan – viran muuttamista pastoriksi vastustetaan

Kirkkoneuvosto päätyi joulukuussa esittämään kirkkovaltuustolle kappalaisen viran lakkauttamista ja sen sijaan seurakuntapastorin viran perustamista Pertunmaalle. Kappalaisen viran täyttäminen keskeytettiin, koska siitä oli tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Pertunmaan kappelineuvoston jäsenistä Raimo Mattila on ollut koko ajan Pertunmaan oman kappalaisen kannalla. Mattila on myös kirkkoneuvoston jäsen, ja jätti eriävän mielipiteensä neuvoston päätökseen viran muuttamisesta. – Vaikka viran täyttämisessä on ollut epäonnistumisia, se ei poista kappalaisen viran tärkeyttä. Kappalaisen virasta sovittiin Mäntyharjun ja Pertunmaan seurakuntien yhdistymisneuvotteluissa ja siitä on sanottu ohjesäännössä, huomauttaa Mattila. Koska virkaa ei ole vielä lakkautettu eikä avoimeksi julistettu, on väliaikaiseksi kappalaiseksi Pertunmaalle nimetty Seppo Kettunen .

