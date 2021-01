Lasse Kurvisesta vuoden moottoripyöräilijä Suomessa

Urheilutoimittajien Liiton lajien parhaat urheilijat 2020 -listauksessa mäntyharjulainen Lasse Kurvinen on valittu vuoden moottoripyöräilijäksi. Lajien parhaat urheilijat valitsee Vuoden urheilija -­valiokunta, mutta urheilija on automaattisesti lajinsa paras, jos hän on Vuoden urheilija -­äänestyksessä kymmenen parhaan joukossa. Äänestyksen suorittavat urheilutoimittajat.

