Viime vuoden uhriluku nolla – tilastojen valossa liikenneturvallisuus on parantunut koko Itä-Suomessa

Liikennekuolemat sekä liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenivät Itä-Suomessa viime vuonna. Mäntyharjulla ja Pertunmaalla ei ollut yhtään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta vuonna 2020. Onnettomuuksissa loukkaantui Mäntyharjulla kaksi ja Pertunmaalla kuusi henkilöä, kertovat Pohjois-Savon ely-keskuksen tilastot. Viiden vuoden tarkastelujaksolla viime vuosi oli Etelä-Savon paras liikennekuolemien kannalta. Maakunnassa menetti henkensä seitsemän henkilöä. Myös loukkaantuneita oli vähemmän peräti 46 henkilöä vähemmän kuin 2019. Myönteinen suuntaus on nähtävissä koko Itä-Suomessa, laskettaessa mukaan Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Liikennekuolemien taustalta erottuivat kovat ajonopeudet, jonka osuus onnettomuuksia selittävänä tekijänä on noussut, sekä erityisesti alkoholi. Alkoholin rooli onnettomuuksissa on ollut viiden vuoden ajan suurempi Itä-Suomessa kuin valtakunnallisesti.

