Kuukauden jatkoaika yleisötapahtumien rajoituksille – rokotteet varattu kakkosannoksiin

Itä-Suomen aluehallintovirasto teki keskiviikkona päätöksen, jonka mukaan kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa. Määräys on voimassa 22. helmikuuta saakka.

Perusteluina rajoitusten jatkamiselle on se, että muuntunut koronavirus voi aiheuttaa selvästi aiempaa nopeammin leviävän epidemian ja vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn.

– Ellei torjuntatoimia jatketa, epidemiatilanteen äkillinen heikentyminen on mahdollista koko maassa. Rajoitukset purevat, mutta hyväkin tilanne voi muuttua nopeasti ja rajoitusten jatkaminen Itä-Suomessa on välttämätöntä, Avi toteaa tiedotteessaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen tavoitteena on ennakoivasti ehkäistä alueellaan yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja tartuntatautitilanteen pahenemista. Joukkoaltistumisten ja taudin leviämisen riski on erityisen suuri kaikissa tilanteissa, joissa suuri joukko ihmisiä kokoontuu ja voi päätyä lähikontaktiin keskenään.

Essote aloittaa tällä viikolla toisen annoksen rokotukset, jotka annetaan 3-4 viikkoa ensimmäisestä. Ensi viikolla rokotteita on tulossa maahan puolet suunniteltua vähemmän.

– Koska rokotteita tulee nyt selkeästi vähemmän, rokotteet menevät toistaiseksi kakkosannosten jakoon. Ne, joilla on jo aika ensimmäiseen rokotukseen, saavat rokotteen suunnitellusti, sanoo Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström.

– Olemme varautuneet jatkamaan laajasti koronarokotuksia, kun saamme rokotteita lisää. Alustavan tiedon mukaan mahdollisesti jo viikolla kuusi olisi tulossa isompi rokote-erä..