Seinät tulivat vastaan – Kauppatien kierrätys ei ota enää lisää tavaraa

Kauppatien kierrätyskeskus Mäntyharjulla ei ota enää tavaraa vastaan.

Kierrätyskeskusta ylläpitävän Mäntyharjun Työttömien yhdistyksen mukaan syynä on tilan loppuminen. Yhdistyksessä varaudutaan samalla myös kiinteistön mahdolliseen purkamiseen. Se aikoo jättää vastineensa poikkeamislupahakemukseen, joka on jätetty rakennuksen purkamisesta kunnan rakennusvalvontaan.

Yhdistyksen puheenjohtaja Tapani Häkkinen on vaitonainen vastineen sisällöstä, sillä yhdistyksen hallitus aikoo vielä neuvotella asiasta myöhemmin.

Häkkinen ei usko, että rakennus purettaisiin kovin nopealla aikataululla.

– Siihen ei ole kunnassa tietääkseni varattu rahaa. Ja viereisen Judosalin käyttäjille pitää ensin remontoida vanha Kisalan sali, ennen kuin he voivat täältä lähteä.

Työttömien yhdistys maksaa kunnalle vuokraa kierrätyksen tiloista. Se onnistuu myyntitulojen, yhdistyksen jäsenmaksujen ja matkahuollon tuoton turvin.

– Siksi emme voi myydä tavaraa kirpparihinnoilla, vastaa Häkkinen arvosteluun, jota hinnoittelu on saanut osakseen.

Poistomyynnin järjestäminen voisi tuoda lisätilaa, mutta samaan aikaan hintojen alentaminen toisi pahan loven yhdistyksen kassaan.

Mäntyharjun Työttömillä on alustavia suunnitelmia sekä kierrätyskeskuksen että samassa tilassa olevan Matkahuollon uudesta osoitteesta, mutta niistä on Häkkisen mukaan liian aikaista kertoa.

Kierrätyskelpoista tavaraa ottaa jatkossa vastaan työllisyyspalvelujen Kierrätyspuoti Askeleen tehtaalla.