Rauno Argillanderin kolumni: Halkoholisti

Ihmisillä on monenlaisia riippuvuuksia ja pakkomielteitä. Jotkut keräilevät tiettyyn aihepiiriin kuuluvia esineitä. Toiset hamstraavat nurkkiinsa mitä tahansa, jota saattaa tarvita.

Pahinta on, kun on koukussa johonkin, esimerkiksi alkoholiin, tupakkaan, makeisiin tai shoppailuun.

Yksi uusimpia, tunnistettuja riippuvuuksia on halkoholismi. Siihen hurahtaneella on pakonomainen tarve saada lisää polttopuita. Tämä sairauden muoto on lähes yksinomaan miesten ongelma.

Mies kun tulee tiettyyn ikään, niin ei sillä pelaa mikään. Paitsi saha ja kirves. Vaiva alkaa eturauhasongelmien kanssa samoihin aikoihin ja pahenee eläkeiässä. Muita altistavia tekijöitä on, että talossa on vähintään yksi tulisija, liiteri ja metsää.

Kiikkutuolin sijaan mies alkaa viihtyä rankametsässä ja halkorantteella. Looginen syy on, että ukko aikoo asua mökissään satavuotiaaksi. Puuta pitää olla katkottuna riittävästi, jotta omaishoitaja voi lämmittää tupaa. Jos hänkään ei jaksa enää kiikuttaa halkoja sisälle, jää pinon pohjaa vielä perikunnallekin.

Niin kauan kuin jalka nousee kannon yli, rankoja voi kaataa ja kerätä. Äijä toivoo, että ehtii vielä jollakin moottoripelillä ajaa ne liiterin taakse, ennen kuin puoliso tai lapset piilottavat ajoneuvon avaimen tai takavarikoi siitä akun. Ajo-oikeudella ei ole tämän hulluuden kanssa mitään tekemistä. Surullista olisi, jos metsään jäisi valmiita kasoja mätänemään.

Sitten kun tallin takana on riittävän iso keko kahden senttimetrin minimiläpimittaan karsittua rankaa, on vielä runsaasti aikaa katkoa ne katon alle. Monella eläkeläisellä perinteinen halkoliiteri on pian kurkihirttä myöten täynnä. Sen jälkeen täyttyvät muut ulkorakennukset. Kaikki vähempiarvoinen sälä joutaa pihalle rankakasan taakse tai kuusen juurelle.

Seuraavassa vaiheessa pinoja alkaa ilmestyä räystään suojaan ja lopuksi ympäri tonttia pystypuiden väliin. Aluksi ne peitetään muovilla, pressulla tai parhaassa tapauksessa vanhoilla kattopelleillä. Lopulta pinot jäävät peittämättä. Odotetaan aikaa, että liiteri tyhjentyisi ja ulkopinoja alettaisiin käyttää lämmitykseen.

Puolison on syytä huolestua, jos ukko viihtyy jatkuvasti ulkosalla. Halkopinon välissä saattaa olla piilopullo, josta otetaan lämmikettä pakkaspäivinä.

On syytä tarkastella ukon ulkomuotoa. Muutamia halkoholistin tuntomerkkejä ovat pihkaiset kädet, hielle haiseva karvareuhka sekä bensanhajuisista vaatteista putoileva sahanpuru.

Minulla on jo osa noista tuntomerkeistä. Tilanne saattaa äityä krooniseksi, jos joskus pääsen terveenä eläkkeelle.

Kirjoittaja on pitkäaikainen Pertunmaan nuorisoseuran aktiivi.