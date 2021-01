Nimikilpailu ratkesi: Kisalaan saatiin Volttisali ja Mäntyareena

Mäntyharjun kunnan järjestämä nimikilpailu monitoimihalli Kisalan salien nimistä on päättynyt. Eniten ääniä saaneet ja tämän myötä salien nimiksi valikoituneet ehdotukset olivat: Vanhan salin nimi: Volttisali (34 % annetuista äänistä). Uuden salin nimi: Mäntyareena (53 % annetuista äänistä). Ehdotuksen jättäneiden perusteluissa todettiin muun muassa voltti -sanan viittaavaan salissa jatkossa harrastettaviin lajeihin, kuten telinevoimisteluun ja judoon. Mäntyareena on saanut innoituksensa puolestaan paikkakunnan nimestä. Ensimmäinen vaihe avoimesta nimikilpailusta oli käynnissä marraskuussa 2020, jolloin kuntalaisilla oli mahdollisuus ehdottaa nimiä Kisalan uudelle ja vanhalle salille. Ehdotuksia saatiin yhteensä 78 kappaletta, joista avoimeen yleisöäänestykseen jatkoi 10 erilaista ehdotusta. Ehdotettujen nimien joukosta päätettiin valita myös omat nimet Kisalan uusille neuvottelutiloille. Alakerrassa sijaitseva neuvottelutila tunnetaan jatkossa nimellä Pekkola ja yläkerrassa sijaitseva monitoimitila nimellä Hietala. Hietala ja Pekkola nimet on poimittu paikkakunnan historiasta. Lähellä nykyistä urheilualuetta ja osin sen alueella Pekkolanlammen rannan läheisyydessä on aikanaan ollut kaksi tilaa, jotka tunnettiin näillä nimillä. Voittoisia nimiä ehdotti useampikin henkilö. Heidän kesken arvottiin kaksi 50 euron lahjakorttia valitsemaansa mäntyharjulaiseen yritykseen. Lisäksi kaikkien nimiehdotuksia jättäneiden kesken arvottiin Mäntyharjun historia -kirjapaketteja.

