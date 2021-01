Päivi Kapiainen-Heiskasen kolumni: Puskaradiot rallattamaan

Täkäläisistä kunnista plussaa kuittasivat Hirvensalmella, Kangasniemellä, Puumalassa ja Enonkoskikin. Mitä niillä on sellaista, mitä Mäntyharjulta tai Pertunmaalta puuttuu? Mäntyharju kuittaa miinusta reippaat sata ihmistä ja Pertunmaa edellisvuosien plussan ja nollan jälkeen nyt miinusta 17. Pakko kysyä, että tehdäänkö täällä ylipäätään jotain erityistä uusien asukkaiden ja yrittäjien houkuttelemiseksi? Nyt kun on kuntavaalitkin tulossa, niin pitäisi käydä laajaa keskustelua siitä, millä virtaa käännetään. Onko täällä piilossa työpaikkoja, joita muuttajat voisivat hakea? Onko varmaa, ettei yhtään yritystä pääse lopettamaan ilman, että siitä välittyy tieto mahdollisille kiinnostuneille eri puolilla maata? Hoituuko mökkien muuttaminen ympärivuotisiksi asunnoiksi jouhevasti? Mistä löytyvät tiedot tonteista, joita taajamassa ja kylilläkin on edelleen tarjolla? Jos joku vapaista tonteista kiinnostuisi, onko varmaa, että luvitus hoituu ripeästi? Voidaanko kylille muuttaville lapsiperheille luvata kirkkain silmin ajallisesti lyhyimmät ja tolkullisimmat kuljetusmatkat, kun kaikki kyläkoulut on nyt säästetty pimeiksi? Entä mitä voisi tehdä yksittäinen kuntalainen? Kuka auttaisi uupunutta etsimään jatkajan yritykselle? Kenelle voi ilmoittaa tyhjillään olevasta talosta, jollei itsellä riitä voimia myyntiin tai vuokraukseen? Kuka paketoisi muutosta haaveilevalle niin houkuttelevan paketin, että päätöstä ei tarvitsisi jahkailla?

