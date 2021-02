Kasiluokkalaiset Uutisten viikolla: Maskit roskikseen, rasismille loppu ja poikien kohtelu tasa-arvoisemmaksi

0

Pitäjänuutiset julkaisee Mäntyharjun yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaisten mielipidekirjoituksia Uutisten viikon (1.-5.2.) aikana.

Ulkoilun kuuluu olla mukavaa!

Koulupäivän aikana yläkoululaisilla on kaksi ulkovälituntia. Ulos ei ole kovin mukava mennä, kun ulkoiluvälineitä ja -telineitä on todella vähän. Ulkoiluvälineitä tulisi olla enemmän.

Olen huomannut, että yläkoululaiset vastustelevat ulos menemistä, mutta en ihmettele asiaa, sillä ulkona ei ole oikeastaan mitään tekemistä. Yläkoululaiset eivät välttämättä kaipaa kiipeilytelineitä, mutta erilaiset ulkopelit, keinut ja penkkirykelmät saisivat varmasti suosiota. Monesti on puhuttu siitä, että nuorten pitäisi liikkua ja ulkoilla enemmän. Puhutaan myös siitä, että nuorten kunto on huonontunut huomattavasti ja se pitäisi taas saada nousuun. Se onnistuisi varmasti paljon paremmin, jos ulkona olisi mukavaa.

Tällä hetkellä yläkoulun pihalla ei ole kuin muutama penkki, yksi kiipeilyteline, kaksi pientä ulkopelihäkkiä, yksi pingispöytä ja muutama tanko, joissa voi roikkua. Alakoulun pihalta löytyy kyllä keinuja, mutta ne ovat yleensä alakoululaisten käytössä. Myös yläkoulun telineet ja välineet ovat usein varattuja, koska telineiden määrä on oppilasten määrään verrattuna pieni. Mielestäni kouluun tarvittaisiin siis enemmän ulkoiluvälineitä ja -telineitä.

Jos telineitä ei pystytä hankkimaan, myös jonkinlainen ulkona järjestetty välituntitoiminta olisi mukavaa.

Viivi Ripatti, 8 A

Heittäkää käytetyt maskit roskikseen!

Olen nähnyt lähiaikoina käytettyjä kasvomaskeja luontoon heitettyinä. Niitä näkyy lojumassa ojissa, kauppojen parkkipaikoilla ja koulun pihalla. Maskit olivat sellaisilla paikoilla, että ne oli heitetty tahallaan epäsopiviin paikkoihin, eikä ollut mahdollisuutta esimerkiksi siihen, että tuuli olisi vienyt maskin roskiksesta mukanaan.

Maskit ovat vaarallisia ympäristölle, ja niistä voi aiheutua vakavaa vahinkoa eläimille. Maskissa olevat narut voivat kietoutua esimerkiksi linnun jalan ympärille. Käytetyt maskit lisäävät myös tartuntavaaraa, ja maskit jäävät luontoon pitkäksi aikaa, jos kukaan ei kerää niitä. Maskit täytyy hävittää ohjeiden mukaisesti eikä jättää minne sattuu.

Jos roskakoria ei ole lähettyvillä, käytetyn maskin voi laittaa esimerkiksi pieneen pussiin, jolloin sen voi laittaa myöhemmin roskiin. Välittäkää luonnosta, ja hävittäkää maskit oikealla tavalla.

Jenna Mäntynen, 8A

Pieni muutos ajokorttiin liittyen

Olen sitä mieltä, että mopokortti pitäisi saada sinä vuonna keväällä, kun täyttää 15, ei sinä päivänä. Osa nuorista on syntynyt loppuvuodesta, joten he saavat ajokortin vasta silloin. Tämä tarkoittaa, että heidän halutessaan kesätöihin kyseisenä vuonna, se ei välttämättä ole edes mahdollista, koska vanhemmat eivät kerkeä, halua tai edes jaksa kyydittää heitä. Monet nuoret kuitenkin todella haluavat ansaita rahaa tulevaisuutta varten. Lisäksi tämä lisäisi kesätyöntekijöiden määrää eri paikoissa.

Olen itse syntynyt joulukuussa, ja minun todella olisi tarve kerätä rahaa opiskelua varten. Tämä ei onnistu parhaalla tavalla, koska minulla ei ole omaa kyytiä kesätöihin, eivätkä vanhemmat aina kerkeä. Saan ajokortin vasta seuraavaa kesää varten, enkä kerkeä yhdessä kesässä kerätä rahaa toivomaani määrää. Tiedän, että monella muullakin on sama ongelma.

Tietysti monelle tulee mieleen, että eiväthän loppuvuodesta syntyneet ole yhtä kehittyneitä kuin alkuvuodesta syntyneet. Tämä on yksilöllistä. Ihminen ei ole erilainen syntymäpäivää edeltävänä iltana ja syntymäpäivänä. Todella moni 14-vuotias pystyy ajattelemaan liikenteessä samalla tavalla kuin ajokortin saaneet ajattelevat.

Fakta on se, että liikenteessä liikkuu monia 14-vuotiaita nuoria mopoillansa ilman ajokorttia. Tämä ei ole kokonaan riskialtistanut liikennettä varsinkaan pienissä kylissä. Ja ettei se riskeeraisi tulevaisuudessakaan, ajokorttia varten käydään ajotunneilla. Pienissä kylissä, kuten Mäntyharju, olisi helppo muutenkin liikkua skootterilla, mopolla, mönkijällä tai minkä menopelin sitten valitseekaan, vaikka olisikin vähän vajaat 15 vuotta vanha. Isommat kaupungit ovatkin jo eri juttu.

Pysähdypä ja mieti asiaa. Olisiko tällaisesta pienestä muutoksesta loppujen lopuksi paljoakaan haittaa? Se vain helpottaisi nuoria, nuorten vanhempia ja tavalla tai toisella myös työnantajia, sillä kesätyöläisiä olisi enemmän. Asian eteenpäin vieminen ei olisi haitaksi.

Hilma Paasonen, 8A

Hei hei rasismille

Mielestäni kaikenlainen rasismi on hirveää. Minkä takia ihonvärin takia tuomitaan ihminen kokonaan? Tai sitten on valmiina ajatus, millainen tummaihoinen henkilö on.

Kaikki eivät saa edes töitä ihonvärinsä takia. Eihän omaan ihonväriin voi edes vaikuttaa. Et sinä voi päättää mihin perheeseen, kulttuuriin tai maahan synnyt. Se, että joku on tummaihoinen, ei tee hänestä mitenkään huonompaa tai vaarallisempaa ihmistä. Ajattele, miltä sinusta tuntuisi saada paheksuvia katseita ihmisiltä tai sinut kierrettäisiin kauempaa vain sen takia, että olet erilainen.

Eikö vain voitaisi hyväksyä se, että maailmassa on monenlaisia ihmisiä? Ja he kaikki ovat saman arvoisia ihonväristään, kielestään ja kulttuuristaan huolimatta.

Vilja Haajanen, 8A

Erilaiset harrastukset sopivat kaikille!

Mielestäni jokaisen kuuluisi saada harrastaa, mitä itse haluaa. Jos haluaa harrastaa jotain, ei sukupuolen kuuluisi vaikuttaa mitenkään asiaan. On aivan typerää, jos jollain on sellainen käsitys, että jokin harrastus on tarkoitettu vain toiselle sukupuolelle.

On hirveää nähdä, jos jotain kiusataan tai hänelle muuten vaan huudellaan jotakin harrastukseensa liittyvää. Jos itse tykkää siitä, mitä tekee, muiden mielipiteillä ei ole siinä vaiheessa mitään väliä. En ymmärrä miksi asiasta pitää kiusata? Tuoko se kiusaajille hyvää mieltä, vai ovatko he kenties kateellisia siitä, kun eivät itse uskalla toteuttaa itseään?

Jos aina vain kuuntelisi muiden mielipiteitä, ei elämässä koskaan voisi tehdä mitään mikä on omasta mielestä kivaa. Aina löytyy joku, jonka mielestä tekemäsi asiat ovat huonoja valintoja tai aivan väärin. Elät elämää itseäsi varten, et muita varten.

Harrastuksissa oppii uusia taitoja, eikä niistä luultavasti ole kenellekään haittaa tulevaisuudessa. Sukupuoli ei myöskään määrittele sitä, kuinka taitava olet. Älä siis hauku tai kiusaa muita heidän harrastuksistaan.

Mette Partonen, 8B

Koulun kelloja pitäisi siirtää

Kun tulen koulun alueelle ja puhelimen kelloni näyttää 8.29, kellot soivat. Opettajat aloittavat tunnin minuuttia liian aikaisin ja myös antavat jo yhdestä minuutista myöhästymisen. Kun koulun sisälle astuu ja katsoo ympärillä olevia kelloja, nekin kaikki ovat eri ajassa puhelimen kelloon verrattuina. Osa on jäljessä ja osa edellä, ihan kuin olisi jossakin sirkuksessa.

Jos kellot siirrettäisiin, myöhästymisiä tulisi vähemmän ja koulukin alkaisi oikeaan aikaan. Minuutin aikaero voi saada jo jonkun myöhästymään. Miksei niitä siirretä? Eikö se ole ihan käytännön asia, että noudatetaan yhtä kelloa, eikä mennä minkään väärässä ajassa olevan kellon mukaan.

Puhelimen kello on se, jota tulisi noudattaa.

Annika Kauria, 8 B

Tasa-arvo koulussa

Minun mielestäni Mäntyharjun Yhtenäiskoulussa ei ole kunnollista tasa-arvoa. Tällä tarkoitan. että pojille annetaan paljon helpommin negatiivisia Wilma-merkintöjä. Tytöille ei myöskään sanota tunneilla oikeastaan mitään, jos he vaikka juttelevat keskenään, mutta pojille taas sanotaan heti. Esimerkiksi minä olen myöhästynyt tunnilta vaikka kaksi minuuttia ja saanut merkinnän, mutta jos tyttö on myöhästynyt saman verran, hän ei ole saanut mitään.

Tässähän ei ole ainakaan minun mielestäni mitään järkeä, koska nykyään ei saisi koulussa edes erotella tyttöjä ja poikia, joten miksi näin tehdään? Se saattaa johtua siitä, että pojat tekevät enemmän kaikkea kiellettyä, ja tietysti heitä myös rankaistaan näistä asioista, mutta tytöt ovat yleensä aina kilttejä ja noudattavat sääntöjä. Eli jos tytöt tekevät kerran jotain kiellettyä, he eivät saa välttämättä merkintää.

En tiedä, millaista on muissa kouluissa, mutta toivon että tämä koulu ei ole ainoa. Toivoisin, että opettajat voisivat puuttua tähän asiaan.

Aatu Nikkinen, 8A