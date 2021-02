Mäntyharjun elinkeinoyhtiö lakkautettiin – kunta peri yhtiön solmimat sopimukset

0

Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitysyhtiön eli Mäsekin toiminta päättyi vuoden 2020 lopussa. Yhtiön vielä voimassa olevat viisi sopimusta siirtyivät Mäntyharjun kunnan nimiin.

Kunnalle siirtyi takaussitoumus Matkahuollolle, joka on tehty Mäntyharjun työttömien yhdistyksen kanssa Matkahuollon palveluiden järjestämisestä.

Samoin kunnan nimiin siirtyy sopimus mainospaikasta Viitostien varrella sekä yhteistyösopimus Taidekeskus Salmelan kanssa.

Vuonna 2017 solmittuun sopimukseen Salmelan kanssa sisältyy markkinointiyhteistyötä siten, että kunta saa muun muassa näkyvyyttä mediassa ja Salmelan painotuotteissa.

Markkinoinnin osalta vuotuinen maksu Salmelalle on 22 000 euroa. Lisäksi yhteistyömaksu nuorten taiteilijoiden talvitoiminnasta on 11 000 euroa vuodessa.

Vastavuoroisesti Salmela tarjoaa kunnalle näkyvyyttä, avoimien ovien päiviä, sekä lahjoittaa kunnalle talvitaiteilijoiden tekemiä taideteoksia.

Yhteistyöhön sisältyy myös keskustan liikenneympyrään asennettava veistos, joka vaihtuu 1-2 vuoden välein, sekä ilmaiset käynnit perusopetuksen oppilaille. Sopimus on päättymässä 2022.

Toistaiseksi voimassa olevia ovat sopimukset Uusyrityskeskuksen ja Aseman taksin kanssa.

Aseman taksi on neljän autoilijan yhteenliittymä, joka ylläpitää taksikoppia Savontiellä. Autoilijoille vuokra on edullinen, koska he mainostavat kuntaa ikkunatarroissaan.

Mikkelin Seudun Uusyrityskeskukselta kunta ostaa yrityksen perustamiseen liittyviä palveluja.

Mäsekin taustalla on Teollisuuskiinteistöt Oy, joka perustettiin hoitamaan elinkeinotoimea. Vuonna 2016 sopimusta päivitettiin siten, että Mäsekille siirtyi enemmän muun muassa kunnan markkinointia.

Valtuusto irtisanoi kunnan ja Mäsek Oy:n välisen toimeksiantosopimuksen joulukuussa 2019 osana kunnan talouden sopeuttamista.

Sopimuksella oli vuoden irtisanomisaika, joten se tuli voimaan joulukuussa 2020.

Samalla elinkeinojen kehittäminen, kunnan markkinointi ja hanketoiminta siirtyivät kunnanjohtajan ja hallinnon toimialalle. Kunnan omistamien kiinteistöjen vuokraus keskitetään jatkossa tekniselle toimialalle.

Yhtiön työntekijöistä markkinointipäällikkö Eija Kling jatkaa entisissä tehtävissään siirtyen nyt kunnan palvelukseen.

Toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana on ollut vs. kulttuurisihteeri Eveliina Mäenpää, ja yhtiön hallituksessa on ollut kuusi paikallista yrittäjää.