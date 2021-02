Plastepin johdossa muutoksia: Toimitusjohtajaksi yritysneuvos Antti Zitting

0

Kuortissa toimivan Plastep Oy:n uusi toimitusjohtaja on yritysneuvos, DI Antti Zitting.

Hänen yhtiönsä Sacotec Toolsin omistukseen siirtyivät Kristiina Ketomäen ja Jari Ketomäen osuudet joulukuussa. Zitting on aiemmin yhtiön osakkaana 40 prosentin osuudella.

Vuodesta 2001 toimitusjohtajana ollut Kristiina Ketomäki jätti tehtävänsä huhtikuussa 2020, minkä jälkeen toimitusjohtajan sijaisena on ollut Jari Ketomäki.

Osakkaana ja yhtiön palveluksessa jatkaa sen perustajajäsenistä edelleen Markku Ulmanen.

Riihimäkeläinen Zitting on viime vuosina toiminut yhtiön osakkaana 40 prosentin osuudella.

Zitting on työskennellyt yrittäjänä Sacotec Components Oy:ssä ja on nykyisin Sacotec-yhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Riihimäkeläinen Sacotec Components tarjoaa tuotannossaan teräksen tarkkuusvalamisen osaamista.

Zitting on hallituksen jäsenenä myös Sten&Co- sekä Johnson Metall-yhtiöissä, sekä muista organisaatioista valtion rahoituskonserni Finnverassa ja kansainvälisessä koripalloliitto FIBA:ssa.