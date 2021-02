Kasiluokkalaiset Uutisten viikolla: Koulurakennukseen magiikkaa, Toivolaan kauppa ja mopoille lisää vauhtia

0

Pitäjänuutiset julkaisee Mäntyharjun yhtenäiskoulun kahdeksasluokkalaisten mielipidekirjoituksia Uutisten viikolla (1.-5.2.)

Noitailmettä koululle

Mäntyharjulle pitäisi rakentaa Tylypahkaa muistuttava koulurakennus, jossa voisivat opiskella ala- ja yläkoululaiset sekä mahdollisesti myös lukiolaiset. Tylypahka on Harry Potter -kirja- ja elokuvasarjasta tuttu noitien ja velhojen koulu.

Mäntyharjun Yhtenäiskoulun oppilasmäärä kasvoi reilusti vuonna 2020, kun Kirkonkylän koulu ja Toivolan koulu lakkautettiin ja oppilaat siirrettiin Yhtenäiskouluun. Tilaa on siis vähemmän, ja on jouduttu tekemään ratkaisuja, kuten se, että yläkoulun tunteja pidetään myös lukiolla ja osa alakoulun luokista joutuu opiskelemaan yläkoulun puolella. Nyt erityisesti korona-aikana noin puolet yläkoulun luokista on siirretty opiskelemaan muutamia aineita lukuun ottamatta kokonaan lukion puolelle. Tämän takia osa koululaisista ei voi tavata ystäviään muuten kuin ruokailussa.

Mäntyharjun Yhtenäiskouluun joudutaan kuitenkin jossain vaiheessa tekemään remontteja. Liikuntasalin kattoa korjataan parhaillaan, ja rakennustarkastuksen raportista ilmeni, että muitakin ongelmia löytyi. Jatkuva remontoiminen alkaa lopulta haittaamaan oppilaiden koulunkäyntiä ja vie lopulta mahdollisesti enemmän rahaa kuin uusi koulu. Uusien rakennusten elinkaari on nykyään usein lyhyehkö, joten pitäisikö rakentaa kerralla kunnollinen koulu, jota ei tarvitsisi remontoida jatkuvasti?

Uskoisin, että koulun uusi ilme, joka viittaa vahvasti johonkin suosittuun kirja- tai elokuvasarjaan kuten Harry Potteriin, voisi piristää ja motivoida oppilaita koulunkäyntiin ja lisätä muutenkin viihtyvyyttä koulussa. Jos Mäntyharjulla olisi Tylypahkan kaltainen koulurakennus, se voisi myös lisätä turismia ja auttaa paikallisia yrityksiä tuomalla niille lisää asiakkaita. Uuden koulun rakentaminen tietenkin maksaisi paljon, mutta myös remontit maksavat, ja mielestäni rahaa voisi käyttää myös oppilaiden koulurakennukseen.

Sara Leppäkumpu, 8C

Miksi Toivolassa ei ole enää kauppaa?

Toivolaan tarvitaan kauppa. Minun mielestäni se auttaisi huimasti kyläläisiä. Lähimmät kaupat ovat Pertunmaalla ja Mäntyharjussa, ja molempiin paikkoihin on noin 15 kilometriä. Joka toinen päivä pitää lähteä ajamaan 15 kilometriä vain siksi, että maito on loppu.

Kauppa auttaisi myös hyvin paljon korvessa olevia tuppukyliä Toivolan lähellä kuten Nironkylää. Kauppa voisi olla pieni ja yksinkertainen. Siellä myytäisiin perustarvikkeita, joita ihmiset tarvitsevat. Toivolan Kaivannonkosken kauppa voisi myydä kalastuslupia ja kalastusvälineitä.

Kesällä kauppa olisi hyödyllinen myös mökkiläisille. Ja pieni terassi olisi hyvä kesäisin. Siellä voisi nauttia virvoitusjuomia. Talvella saattaa olla hiljaisempaa aikaa, mutta uskon, että kävijöitä riittäisi silti.

Pieni huoltoasema kaupan kylkeen olisi todella hyvä, että ihmiset saisivat läheltä polttoaineet.

Nyt vain tarvitsemme jonkun nuoren yrittäjän. Kuka haluaisi hyvän bisneksen?

Paavo Kärpänen, 8A

Yläkoululaisten jääkiekkojoukkue Mäntyharjuun

Mäntyharjuun pitäisi tulla yläkouluikäisten jääkiekkojoukkue. Jääkiekko on paras urheilulaji, mutta sitä ei pääse pelaamaan missään joukkueessa, koska Mäntyharjussa on vain alakouluikäisten joukkue ja aikuisten joukkueita, mutta ei yläkouluikäisten joukkuetta.

Jos Mäntyharjuun tulisi yläkouluikäisten joukkue, pääsisi jääkiekkoa harrastamaan paremmin ja saisi enemmän harjoitusta kuin vain höntsäilemällä. Jos pääsee pelaamaan aikuisia vastaan, siellä ei välttämättä pärjää niin hyvin, eikä se ole välttämättä yhtä hauskaa kuin pelata omanikäisiä vastaan. Joukkueella voisi osallistua myös joihinkin turnauksiin.

Joukkueessa on paljon hyötypuoliakin, kuten että voi saada uusia kavereita, oppii pelaamaan paremmin ja nuoret, jotka ovat innostuneita jääkiekosta, pelaisivat sitä enemmän.

Simeon Ahola, 8B

Jaksatko kuunnella perheesi valitusta bensasta?

Tuntuuko sinustakin, että rahaa menee paljon bensaan? Minun, kavereiden ja perheeni mielestä bensan pitäisi olla halvempaa. Bensa on kallista, ja hinnat nousevat koko ajan. Tätä menoa ihmiset eivät enää pysty liikkumaan pitkiä matkoja.

Nuoret haluaisivat ajaa mopoilla ja käydä kaverilla, mutta ei heidän pieni budjettinsa riitä siihen. Myös nuoret autolla päristelevät törmäävät siihen, että rahat eivät riitä ajamiseen ja kavereiden kanssa olemiseen.

Kun rahat loppuvat, nuoret eivät enää liiku ulkona vaan jäävät kotiin. Eivätkä myöskään enää ole paljoa kavereiden kanssa vaan jäävät ruudun ääreen.

Jonkun puolueen pitäisi ottaa tehtäväkseen laskea bensan veroa.

Riikka Räsänen, 8B

Nuorille oleskelupaikka kylmille keleille

Minusta nuorille pitäisi olla paikka, jossa olla viikonloppuisin ainakin talvisin, koska ulkona on todella kylmä. Kaupat menevät yhdeksältä kiinni, joten sielläkään ei pysty lämmittelemään. Nuorisotilat eivät ole viikonloppuisin auki, joten nuoret liikkuvat ”kylällä” yömyöhään myös talvisin. Kesällä ei tarvitsisi paikkaa nuorille, koska kesäisin on ihanan lämpimät kelit.

Minuun tämä vaikuttaa, koska liikun kavereitten kanssa joka viikonloppu kelistä huolimatta, mutta olisihan se ihan mukavaa, ettei tarvitse kylmissään ulkona olla. Yleensä olemme S-marketilla lämmittelemässä, mutta yhdeksän jälkeen sinne ei enää pääse.

Moni miettii varmaan tässä kohtaa ”no miksi nuoret eivät pukeudu kelin mukaan?”. Minulla on teille vastaus: siksi koska kaikki eivät omista toppavaatteita, eikä niitä ole mukava pitää päällä, vaikka ne lämmittäisivät. Ja jotkut nuoret oikeasti yrittävät pukeutua lämpimästi, mutta eivät siinä onnistu.

Mutta mihin sitten nuoret pääsisivät? Ja olisivatko nuoret keskenään?

Voisimme hyödyntää nuorisotiloja tai keksiä jonkun uuden paikan. Sinne voisi esimerkiksi tulla vapaaehtoisia vanhempia vahtimaan, tai nuoret itse voisivat pitää paikkaa yllä. Vaikka kuulostaakin siltä, että nuoret eivät itse pystyisi paikkaa pitämään, voisivathan siellä aina jotkut vanhemmat käydä katsomassa tilannetta.

Moni nuori on samaa mieltä asiasta, että talvisin voisi olla joku paikka, jossa hengailla. Voisin itse ja varmasti kaverinikin voisivat auttaa löytämään paikan ja olla pitämässä sitä yllä.

Emma Hostila, 8B

Mopon enimmäisnopeudeksi pitäisi vaihtaa 60 km/h

Mielestäni mopon enimmäisnopeudeksi sopisi paremmin 60 km/h, koska silloin mopot eivät jäisi liikenteessä ”jalkoihin”. Koska nopeus olisi silloin sama kuin autoilla ja muilla isommilla ajoneuvoilla, mopolla liikkuminen olisi tällöin mielestäni turvallisempaa.

Mopokortin ajo-opetusta voisi lisätä, jotta olisi kokemusta ja taitoa ajaa mopolla 60 km/h.

Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan onnettomuuksia pystytään ehkäisemään parhaiten nuoren oman perheen tuella sekä autokouluissa ja koulussa tapahtuvalla liikennekasvatuksella. Itse olen samaa mieltä.

Moni haluaisi, että mopot saisivat kulkea 60 km/h.

Iiro Sappinen, 8A