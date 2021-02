Pääkirjoitus: Ei laiteta sitä päätä pensaaseen koulukiusaamisasiassa

Kiusaamista on kouluissa ollut iät ja ajat. Aina on löytynyt niitä, jotka ovat katsoneet oikeudekseen kurmottaa itseään ”heikompia”. Ja jos yksikin luokkakaveri on tuolle toiminnalle hyväksyntänsä antanut, on se vain jatkunut ja jatkunut.

Viikon kysymys

Tuoreimmat kommentit

Sorry, there are no polls available at the moment.